Auditoria revela escândalo no contrato de concessão da Central Térmica de São Tomé  

O relatório de auditoria do Tribunal de Contas denuncia que a empresa TESLA-STP criada com o apoio do anterior governo de Patrice Trovoada para investir mais de 10 milhões de euros, na modernização da Central Térmica de São Tomé, tem sobrefacturação na venda de energia ao Estado santomense.

Assinado no dia 10 de outubro de 2023, o contrato de investimento foi fixado em 10 milhões e 850 mil euros.

Segundo o Tribunal de Contas, o contrato obriga o estado santomense a fornecer combustíveis para os geradores que foram instalados pela TESLA-STP, e depois é o próprio Estado, através do governo, que compra a energia produzida pelos 5 geradores instalados pela empresa de capital turco.

A auditoria descobriu que os 5 geradores instalados, não têm a capacidade definida no contrato, 10 megawatts. O Tribunal de Contas precisa que desde a sua instalação os geradores da TESLA – STP produzem cerca de 4 megawatts de energia. No entanto, o governo tem a obrigação contratual de pagar por 10 megawatts.

«Conclui-se que a TESLA tem faturado ao Estado Santomense, pelo fornecimento de energia, quantidades acima do devido…. A TESLA cobra à EMAE a capacidade instalada, isto é, 10 megawatts, e não a capacidade produzida e efetivamente consumida pela EMAE, em clara violação do contrato», precisa o relatório de auditoria do Tribunal de Contas.

A coisa fica mais grave, quando para além de pagar por 10 e só receber 4, o Estado santomense, ou seja, todo o povo santomense perde com a isenção fiscal que a Autoridade Geral Aduaneira e a Direcção dos Impostos concederam a TESLA – STP assim como aos seus accionistas e aos subcontratados.

O relatório do Tribunal de Contas diz taxativamente que a Autoridade Geral Aduaneira e a Direcção dos Impostos concederam tal isenção fiscal a TESLA-STP, e que em consequência dessa facilidade atribuída, o Estado santomense soma perdas que ultrapassam os 2 milhões e 134 mil euros.

Por outro lado, a equipa de auditoria vasculhou os dossiers da empresa mas não encontrou nenhuma fatura ou comprovativo do investimento de 10 milhões e 850 mil euros fixado no contrato como sendo o valor do investimento que a TESLA – STP acordou realizar.

«Não foram apresentadas por este parceiro evidências de realização de despesas de investimento realizadas neste valor. Quando solicitado, a TESLA juntou duas faturas emitidas pela empresa FB Construtions STP UNIPESSOAL, Lda. no entanto, não comprovam o investimento feito, uma vez que não descrevem pagamentos ou compras de equipamentos nem de quaisquer serviços ou bens adquiridos para a construção/instalação da Central térmica de São Tomé», frisa o relatório de auditoria.

Os dados revelados pelo relatório de auditoria do Tribunal de Contas, sobre o contrato assinado pelo anterior governo de Patrice Trovoada com a empresa de capital turco surpreendem o país inteiro. É no mínimo escandaloso, e o Téla Nón coloca à disposição do leitor uma cópia do relatório de auditoria do Tribunal de Contas, para a melhor compreensão do escândalo.

Abel Veiga