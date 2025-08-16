PCD acusa governo de “propaganda desonrosa”

O Partido de Convergência Democrática (PCD) apresentou esta sexta-feira, 15 de agosto, uma declaração política contundente, na qual acusa o governo de perpetuar práticas de “propaganda despropositada, desavergonhada e desonrosa” em vez de implementar políticas estruturantes que garantam desenvolvimento sustentável a São Tomé e Príncipe.

Segundo o PCD, a distribuição recente de cabazes de alimentos no distrito de Caué, medida que considera “insignificante” e de curta duração, ilustra a falta de visão estratégica. A formação política defende que cabe ao Estado criar mecanismos regulares de solidariedade, como um regime de rendimento permanente para idosos e pessoas com deficiência sem rendimentos.

A declaração denuncia também a existência de negociações “em completo segredo” para eventual adesão de São Tomé e Príncipe à comunidade de países de língua inglesa. O partido questiona a ausência de consulta pública e lembra que uma maioria parlamentar não equivale a um “direito de apropriação do Estado”.

O PCD criticou a inação do governo quanto às instalações da Voz da América, alegando que não houve qualquer diálogo com a oposição nem definição de uso estratégico do espaço. Sobre o novo hospital de referência, acusou a maioria governativa de atrasar as obras ao contestar o projeto previamente existente.

No setor comercial, o partido apoiou a decisão de demolir o mercado “Coco-Coco”, mas exigiu a apresentação urgente de um anteprojeto para construção de um novo mercado central moderno e funcional. Manifestou-se ainda contra a venda da nacionalidade são-tomense, citando “baixo nível de controlo institucional” e “corrupção” como riscos que inviabilizam a medida neste momento.

Por fim, o PCD criticou o que considera ser um “excesso de viagens inúteis” por parte dos membros do governo, interpretando tal prática como um “desprezo pelo país e pelas suas dificuldades”. O partido prometeu que, caso vença as eleições de 2026, irá restringir deslocações oficiais apenas às que tragam benefícios concretos à nação.

Waley Quaresma