PCD exige rescisão imediata do contrato com a Tesla e o esclarecimento sobre a “mão invisível”

O Partido de Convergência Democrática (PCD), uma força política sem representação parlamentar, deu um recado contundente ao Governo durante uma conferência de imprensa nesta sexta-feira. O presidente do partido, João Bonfim, criticou severamente o contrato entre a EMAE, Empresa de Água e Eletricidade, e a Tesla, considerando-o “absolutamente lesivo aos interesses do país”.

“Estamos a pagar por 10 MW de energia e a receber apenas 3 MW. É como comprar um porco inteiro e receber apenas uma perna”, disse João Bonfim, numa analogia direta à ineficiência e à desigualdade no fornecimento de energia. Segundo o líder do PCD, a situação evidencia uma gestão inadequada e a necessidade de transparência total sobre o destino da energia contratada que não chega à população.

João Bonfim responsabilizou diretamente o Primeiro-Ministro pela crise energética, recordando que este se envolveu pessoalmente nas negociações com a Tesla. Para o PCD, é imperativo que o chefe do Governo assuma publicamente o fracasso das negociações e explique as consequências para o país, garantindo a continuidade do Estado.

Outro ponto central das declarações do PCD foi a menção do Diretor-Geral da EMAE a uma misteriosa “mão invisível”, supostamente fora do país, que estaria a comprometer gravemente o setor energético. João Bonfim exigiu esclarecimentos urgentes sobre a identidade dessa entidade e solicitou que todos os elementos sejam comunicados aos órgãos policiais e judiciais. “Não pode ser deixado ao adivinho do cidadão quem é esta mão invisível”, sublinhou.

O PCD apelou ainda para que o Ministério Público priorize imediatamente a investigação do contrato com a Tesla, e que a Polícia Judiciária seja acionada para apurar possíveis irregularidades, com base nas informações fornecidas pelo Diretor-Geral da EMAE, que acompanhou pessoalmente as negociações.

Além das críticas ao contrato, João Bomfim destacou a necessidade de um plano transparente de gestão da energia para os cidadãos. A EMAE deve apresentar semanalmente as regiões, horários e locais em que ocorrerão cortes, permitindo que a população organize a sua rotina, desde abastecer o frigorífico até carregar telemóveis ou preparar alternativas de iluminação. “Todos os cidadãos, nacionais e imigrantes, têm direito a informação detalhada e previsível sobre o fornecimento de energia”, reforçou.

O presidente do PCD concluiu que o contrato com a Tesla deve ser imediatamente rescindido, considerando inaceitável qualquer tentativa de retomada das negociações. Ao mesmo tempo, alertou para a necessidade de soluções urgentes, que garantam eficiência, transparência e justiça no fornecimento de água e energia elétrica, temas vitais para o bem-estar de toda a população.

