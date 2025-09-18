Mais de 20 milhões de pessoas já visitaram STP na exposição de Osaka e o Japão diz que as relações bilaterais vive um momento rico

Sua Excelência, o Senhor NOGUCHI Shuji, Embaixador do Japão na República Democrática de São Tomé e Príncipe, com residência em Libreville, realizou uma visita oficial a São Tomé, durante a qual se reuniu com Sua Excelência, a Senhora Ilza Maria dos Santos Amado Vaz, Ministra de Estado, Ministra dos Negócios Estrangeiros, da Cooperação e das Comunidades. Esta visita insere-se no âmbito da apresentação das suas despedidas no final da sua missão.

Há várias décadas que o Japão apoia São Tomé e Príncipe através de uma cooperação substancial, nomeadamente nos domínios da ajuda alimentar (KR), da saúde e da educação. Enquanto nações insulares, o Japão e São Tomé e Príncipe partilham também perspectivas promissoras no domínio das pescas e da economia azul, partilhando os valores dos oceanos.

Este encontro ocorre num contexto particularmente rico para as relações bilaterais. Com efeito, Sua Excelência o Senhor Américo d’Oliveira dos Ramos, Primeiro-Ministro, visitou recentemente o Japão por ocasião da 9.ª Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento de África (TICAD9), realizada no mês passado no Japão, acompanhado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, da Cooperação e das Comunidades, com quem participou numa reunião bilateral com Sua Excelência o Senhor ISHIBA Shigeru, Primeiro-Ministro do Japão. Esta reunião marcou uma etapa importante no diálogo político e económico entre os dois países.

Sua Excelência a Senhora Nilda Borges da Mata, Ministra do Ambiente, Juventude e Turismo Sustentável, participará no próximo dia 29 de setembro do Dia Nacional de São Tomé e Príncipe na Exposição Universal Osaka-Kansai, no Japão, que já conhece um grande sucesso, com mais de 20 milhões de visitantes registados. Artistas são-tomenses também irão ao Japão para se apresentar diante de um grande público, oferecendo assim uma excelente oportunidade de divulgar a cultura e a riqueza do país a um grande número de visitantes japoneses e internacionais.

O cacau, produto emblemático de São Tomé e Príncipe, desperta um interesse crescente entre os japoneses. A pastelaria japonesa Café Tanaka, que tem tido grande sucesso com a sua gama de biscoitos e chocolates fabricados com cacau de São Tomé, que promove, também apoia o pavilhão de São Tomé e Príncipe na Exposição Universal. Os seus produtos, disponíveis para venda no próprio local da Expo, têm sido muito bem recebidos pelo público.

No final do encontro, Sua Excelência o Embaixador NOGUCHI expressou, no momento da sua partida, a sua profunda gratidão ao Governo e ao povo de São Tomé e Príncipe pela sua cooperação e amizade. Reafirmou a sua convicção de que, com base nos valores democráticos e fundamentais que os dois países partilham, o Japão e São Tomé e Príncipe continuarão a reforçar as suas relações bilaterais nos próximos anos, em benefício do desenvolvimento e da prosperidade dos seus povos. O Embaixador também dirigiu uma mensagem de sincera amizade ao povo são-tomense, formulando o sincero desejo de que o país continue a sua marcha rumo a um futuro de estabilidade e prosperidade, com o apoio constante do Japão.

Fonte : Embaixada do Japão em São Tomé e Príncipe