Transformação verde em curso: São Tomé e Príncipe avança com a estratégia “100% Bio”

Foi oficialmente validada a Estratégia “São Tomé e Príncipe 100% Bio”, uma iniciativa estruturante que, com o apoio da FAO como parceiro estratégico, visa impulsionar a transformação profunda da agricultura nacional e promover o desenvolvimento rural sustentável, com o objetivo de erradicar a pobreza no arquipélago.

A Estratégia “São Tomé e Príncipe 100% Bio” visa catalisar uma transição acelerada para sistemas de produção agroecológicos e orgânicos, através de uma abordagem territorial integrada que valoriza as especificidades locais e promove a sustentabilidade em todo o país.

Segundo Francisco Sarmento, Consultor da FAO, trata-se de uma estratégia que pretende melhorar a alimentação dos santomenses, promover estilos de vida mais saudáveis e valorizar o vasto património natural, alimentar e agrícola do país — uma verdadeira imagem de marca nacional.

“Ao agregar valor a este património, também os visitantes e turistas, cujo número tem crescido significativamente, poderão contribuir para a sua justa remuneração”, sublinhou.

Para o Governo, a iniciativa representa um marco estratégico na transformação estrutural do setor primário, reforçando o compromisso nacional com a sustentabilidade, a segurança alimentar e o desenvolvimento inclusivo.

“Propomos uma estratégia intersectorial que articule agricultura, turismo, ambiente, saúde, educação e economia azul, com vista à geração de rendimento, emprego jovem e resiliência climática, a partir dos sistemas agroflorestais do cacau e das paisagens alimentares associadas”, destacou Nilton Garrido, Ministro da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural.

Com uma vigência de dez anos, a implementação da estratégia está estimada em 16 milhões de euros, valor que se pretende mobilizar numa mesa redonda internacional a realizar-se ainda este ano em Bruxelas, Bélgica.

A equipa consultora destaca um conjunto de vantagens associadas à sua aplicação, incluindo a mitigação da migração rural-urbana, a criação de empregos qualificados e melhor remunerados para os jovens, e a abertura de novas oportunidades na interseção entre agricultura e turismo.

O documento sublinha ainda que São Tomé e Príncipe dispõe de condições naturais ímpares para transformar as suas paisagens alimentares em património vivo, valorizado através do turismo sustentável, ancorado em produtos locais de excelência, devidamente certificados e com forte ligação às comunidades.

José Bouças