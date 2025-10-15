Governo anuncia negociações com HBD para garantir continuidade das operações no Príncipe

O Governo de São Tomé e Príncipe está a promover um diálogo construtivo com o grupo HBD, visando assegurar a continuidade das suas operações no país, em particular na Região Autónoma do Príncipe, onde a empresa tem realizado investimentos estruturantes com impacto significativo no desenvolvimento local.

A garantia foi dada pelo Primeiro-Ministro, Américo Ramos, em reação ao anúncio do fundador da HBD Príncipe, Mark Shuttleworth, sobre a intenção de cessar atividades na ilha, motivada por tensões políticas crescentes com alguns líderes locais.

“Trata-se de um parceiro estratégico para o país, pelo que o Governo entrou em ação. Já foram estabelecidos contactos preliminares com o investidor, com o objetivo de criar uma ponte de diálogo que permita compreender os termos em causa e alcançar um ponto de entendimento”, afirmou o Chefe do Governo.

A declaração foi prestada à margem da segunda reunião de alto nível sobre a justiça, convocada no espaço de uma semana sob a liderança do Presidente da República.

No centro da agenda manteve-se a mesma prioridade: a urgência da realização do julgamento relativo aos acontecimentos de 25 de novembro, nos quais quatro civis perderam a vida após terem sido torturados no quartel do exército.

O encontro decorreu num momento em que a Procuradoria-Geral da República solicitou formalmente à Assembleia Nacional autorização para ouvir o deputado Arlindo Santos como testemunha no processo.

“Nesta reunião não analisámos questões processuais. Estamos a avaliar os passos institucionais. Cada entidade envolvida deve assumir as suas responsabilidades. O que compete à Procuradoria-Geral da República ou aos Tribunais não é matéria para deliberação entre os autores políticos. Essa iniciativa da Procuradoria não foi, nem poderia ser, objeto de discussão neste fórum”, sublinhou o Primeiro-Ministro.

Entretanto, a população acompanha com crescente expectativa o desfecho deste processo, que, nas palavras do Presidente da República, representa uma mancha sombria na história de São Tomé e Príncipe.

José Bouças