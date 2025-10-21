Governo quer inquérito sobre rumores do alegado golpe de Estado

O início do fim de semana em São Tomé e Príncipe foi marcado pela circulação, nas redes sociais, de informações não confirmadas sobre a alegada iminência de um golpe de Estado militar.

Em resposta, o Governo e o Estado-Maior das Forças Armadas emitiram comunicados tranquilizadores, assegurando à população que se mantêm em estado de alerta permanente e que não há qualquer indício de movimentações que ameacem a ordem constitucional ou a estabilidade democrática.

Embora se trate de rumores, o Governo informou que as autoridades competentes estão a investigar a origem das informações, que incluem alegações sobre um suposto assalto a instalações militares, com destruição de documentos.

Interpelado pela imprensa, o Primeiro-Ministro, Américo Ramos, afirmou que o Executivo não dispõe, até ao momento, de qualquer evidência que confirme a veracidade dos factos alegados, remetendo o esclarecimento ao Estado-Maior das Forças Armadas:

“Há rumores. Nós não temos evidência ainda e resta aos serviços das Forças Armadas, ou melhor, ao Estado-Maior, vir explicar a situação. Aguardamos que eles venham explicar o que realmente teria acontecido com o dossier.”

O Chefe do Governo defendeu ainda a necessidade de instaurar um inquérito para apurar os factos:

“É preciso fazer um inquérito, certificar o que aconteceu e depois ter provas para dizer categoricamente o que se passou. Eu não fui lá, não estive lá, e então cabe ao Estado-Maior confirmar o que aconteceu.”

As Forças Armadas, através de comunicado publicado na sua página oficial do Facebook, repudiaram as alegações difundidas, classificando-as como infundadas e prejudiciais à paz, à estabilidade e à segurança nacional.

O episódio gerou tensão no arquipélago ao longo de todo o fim de semana, alimentando preocupações entre a população.

José Bouças