ADI expressa sentimento de vitória e deixa Américo Ramos confiante para continuar como primeiro-ministro

Maianço, comunidade agrícola do distrito de Lobata, foi o local onde Américo Ramos, primeiro-ministro e Presidente do ADI exerceu o direito de voto.

«O sentimento que tenho é de vitória, que o ADI vença as eleições», declarou depois de votar.

O primeiro-ministro do governo da ADI acredita que o povo vai expressar nas urnas a vontade de continuidade.

«O país precisa avançar…O país precisa de todos os são-tomenses, e o novo governo que virá irá continuar a criar as condições para que o país consiga avançar e desenvolver, como é o desejo de todos os são-tomenses», reforçou Américo Ramos.

O Chefe do Governo e Presidente do ADI apelou o povo a participar massivamente nas eleições gerais deste domingo.

Abel Veiga