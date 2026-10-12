Política

Ex-Presidente Pinto da Costa homenageado pela carreira política na “Gala Prémios da Lusofonia”

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 O evento assinalou os 30 anos da criação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa(CPLP). O ex-Presidente da República Manuel Pinto da Costa fez-se representar pela sua filha. No discurso lido pela filha, Manuel Pinto da Costa recordou que teve o privilégio de participar, em 1989, no primeiro encontro
de dirigentes dos países de língua oficial portuguesa, promovido pelo então Presidente do Brasil, José Sarney, em São Luís do Maranhão.

«Foi nesse encontro histórico que se decidiu avançar com a criação do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, destinado à promoção, valorização e difusão da
nossa língua comum».

Discurso_CPLP_30_Aniversario_CorrigidoDescarregar
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