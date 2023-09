6 de Setembro goleia UDRA de Angolares por 4-0 e mantém a liderança

A resistência da UDRA perante o líder do campeonato durou apenas 20 minutos. Foi quando Tavarinho, arrancou pela direita com o portentoso remate que deu vantagem à equipa militar do 6 de Setembro.

O segundo tempo abriu com um novo golo dos militares. Dany, à entrada da área, atirou sem hipóteses para o guarda-redes Dungue.

Com 2-0 no marcador e num jogo praticamente de sentido único, o 6 de Setembro elevou a contagem, outra vez, por intermédio de Tavarinho, que aproveitou da melhor forma uma perda de bola da defensiva da UDRA e atirou a contar para o 3-0.

A goleada ficou consumada ao cair do pano com um golo que recebeu muitos aplausos, apontado por Aley que, no interior da grande área, atirou com estrondo para o fundo da malha da baliza adversária.

Com esta goleada por 4-0, a equipa de UDRA de angolares diz assim adeus ao sonho do título.

“É o adeus ao campeonato. Nós já esperávamos isso desde o jogo que perdemos contra Praia Cruz, depois perdemos contra Bombom e agora contra o 6 de Setembro. Estamos a trabalhar com o foco na taça de S. Tomé e Príncipe” – frisou, com ar triste, o treinador da UDRA de Angolares, conhecido por mister Gimboá.

A cinco jornadas para o fim do campeonato, o treinador da equipa militar diz que ainda é cedo para cantar vitória.

“Ainda temos jogos difíceis. Querem os chegar ao campo da Aliança de Pantufo e vencer. É a partida mais difícil que temos. Vamos continuar a trabalhar e ainda não cheira campeão”- sublinhou Eduardo Malé, treinador do 6 de Setembro.

Com o bis na partida, Tavarinho foi considerado o homem do jogo.

“Sinto-me feliz com a vitória e por ter marcado também dois golos. A equipa está no bom caminho e tudo indica que vamos vencer esse campeonato” – disse Tavarinho.

Com a goleada sobre a UDRA de Angolares, o 6 de Setembro mantém-se firme na liderança isolada do escalão principal do futebol em São Tomé e Príncipe.

José Bouças