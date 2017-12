Desaparecidos “ad aeternum”

8 homens são-tomenses, 8 pais, 8 Chefes de Família são-tomense, não puderam celebrar o natal com os seus enti-queridos. Não puderam sentar na cabeça da mesa na noite da ceia do natal. Dezenas de outros chefes de famílias também não puderam fazê-lo, por doença, ou porque a morte que é certa enquanto há vida, os arrebatou para o descanso eterno.

Mas, o caso dos 8 chefes de família são-tomense, que o artigo retrata é insólito. Desde 19 de junho que se fizeram ao mar ao bordo do Navio Santo António, transportando mercadorias para a ilha do Príncipe. Não chegaram ao destino, e nunca mais foram vistos. Nem os 8 tripulantes, nem o navio Santo António.

Foram dados como desaparecidos pelo Governo. 6 meses depois da partida do Navio Santo António do porto de São Tomé rumo ao Príncipe, os 8 cidadãos nacionais continuam na lista de desaparecidos.

O Ministro da Defesa e Administração Interna, Arlindo Ramos, prometeu em Agosto passado encontrar uma explicação para o caso. O Ministro garantiu que no mês de Outubro, um navio hidrográfico estaria nas águas nacionais para descobrir se o navio Santo António está no fundo das águas nacionais. «Portugal em Outubro vai nos enviar um navio hidrográfico para nos permitir, se esse navio estiver no fundo do mar, localizar este navio», afirmou o Ministro Arlindo Ramos num esclarecimento prestado na Assembleia Nacional. Pode ouvir as declarações do ministro Arlindo Ramos.

Outubro passou, e oficialmente nunca foi anunciado a presença de qualquer navio hidrográfico nas águas nacionais em busca do desaparecido Santo António. O Ministro da Defesa e da Administração Interna, também nunca mais falou sobre o caso. Arlindo Ramos nunca mais disse ao país se o navio hidrográfico ainda está a caminho, ou se já vasculhou as águas nacionais. Se encontrou o Santo António desaparecido, ou se afinal o que disse no parlamento nunca se realizou de facto.

2017 está no fim, os familiares dos 8 membros da tripulação do desaparecido navio Santo António, celebraram o dia de natal-dia da família, com lágrimas nos olhos. A angústia persiste, porque é mais fácil aceitar a morte, do que o desaparecimento sem pistas e parece ser para eternidade.

Onória Gomes, esposa de Angelo Gomes contramestre do navio Santo António e dado como desaparecido pelas autoridades, expressou para o Téla Nón, a angustia de passar o dia do natal com os seus 4 filhos, sem a presença do pai. Está dado como desaparecido, desde junho passado. «Não tivemos natal. Estou com 4 filhos e sem apoio de nenhuma instituição», afirmou Onória Gomes.

Enfim, São-tomenses desaparecidos e o silêncio do Governo indicia que pode ser para sempre.

Abel Veiga