Alta prevalência do álcool nas escolas ameaça futuro do país 

Nos finais do ano 2013 foi realizado um inquérito piloto sobre o consumo excessivo de álcool e drogas no distrito de Lembá no norte da ilha de São Tomé.

O inquérito piloto realizado por Isabel de Santiago investigadora da Faculdade de Medicina de Lisboa, evouliu para um patamar mais abrangente.

A Faculdade de Medicina de Lisboa assinou acordo com o Ministério da Educação de São Tomé e Príncipe, que alargou o grupo alvo do inquérito sobre o consumo excessivo de álccol e drogas no país.

Os alunos do ensino secundário de São Tomé e Príncipe, num universo de 16924 jovens passaram a ser o alvo da pesquisa que pretendia avaliar a frequência do consumo de álcool e drogas.

O inquérito nacional sobre o consumo excessivo de álcool e drogas em meio escolar são-tomense envolveu 12% da população alvo, ou seja, 2064 jovens estudantes do ensino secundário.

Segundo a investigadora Isabel de Santiago, foi o primeiro estudo sobre o consumo excessivo do álcool e da droga no meio escolar, realizado no espaço lusófono em África e sob a coordenação de uma instituição internacional credível, no caso, a Faculdade de Medicina de Lisboa.

O resultado do estudo acabou por ser escandaloso, reflectindo o grave problema de saúde pública que representa o consumo de álcool e drogas ilícitas em São Tomé e Príncipe.

Segundo a investigadora, trata-se de uma ameaça séria para o futuro do país, tendo em conta que o alcoolismo domina a maioria da população são-tomense. « A população escolar é a mais vulnerável e representa mais e 70% da população de São Tomé Príncipe. Representam o futuro do nosso país, e é com eles que eu tenho que trabalhar», declarou a investigadora Isabel de Santiago.

O resultado do inquérito fala por si. Em termos de frequência de consumo de álcool, no universo dos 2604 alunos inquiridos, os rapazes consomem mais do que as raparigas; Masculino (58%), Feminino (43%).

Em termos de escalão etário – entre 15-18 anos o consumo do álcool varia de 39 à 46% . Já a partir dos 19 anos o consumo é de 63% em São Tomé e Príncipe.

O inquérito desvendou que o consumo excessivo do álcool generalizou-se no país, e atinge níveis catastróficos conforme aumenta o escalão etário. Pois, no ensino nocturno (adultos), a percentagem de consumo é de 57%.

Já no ensino técnico a percentagem atinge os 76%. No ensino superior o álcool explode para 79%. «Todos bebem acima da média. Agora, a parte grave é no ensino superior que atinge 79%. É um escândalo», pontuou Isabel de Santiago.

Quanto ao consumo de drogas ilícitas, o estudo indica que no universo de jovens estudantes inquiridos 1% já experimentou drogas, como a Heroína e a Marijuana.

A investigadora da Faculdade de Medicina de Lisboa, considera que a fraca capacidade financeira da maioria da população são-tomense, tem evitado a explosão do consumo das drogas ilícitas. «São pessoas que já por si bebem excessivamente, se tivessem acesso ao dinheiro, não tenho menor dúvida que elas começariam a usar drogas de uma forma brutal», assegurou.

O inquérito nacional sobre o consumo excessivo de álcool e das drogas ilícitas, concluiu que o maior índice de prevalência, é registado nos distritos de Água Grande com 56% de prevalência do alcoolismo, por sinal o mais populoso do país e que envolve a capital São Tomé. Já o distrito de Lembá no norte da ilha de São Tomé regista 57%.

Os resultados do primeiro inquérito do género realizado no espaço lusófono foram validados no ano 2015, e publicados em Curitiba-Brasil, em Maio do ano 2016, durante a conferência mundial de educação e promoção da saúde. . O leitor pode confirmar isso mesmo, pelo certificado emitido na conferência de Curitiba-Brasil – CERTIFICADO_PARTICIPAÇÃO_IUHPE_CURITIBA_BRAZIL

O estudo também teve divulgação e mereceu elogios de parceiros internacionais, durante uma conferência realizada em Atlanta nos Estados Unidos de América. «A prevalência de álcool e drogas é elevada na população escolar são-tomense, o que constitui uma séria ameaça à saúde pública. Esses jovens vão ter um futuro pouco risonho», concluiu Isabel de Santiago.

Para além de ser um problema de saúde pública em São Tomé e Príncipe, o consumo excessivo do álcool e das drogas ilícitas, pode estar na base de outros problemas com que a sociedade são-tomense se confronta neste momento. Nomeadamente a violência doméstica e o aumento da criminalidade.

O leitor deve analisar ponto por ponto, o resultado do inquérito, que revela a realidade são-tomense em termos do índice de alcoolismo e do consumo de drogas no meio escolar.

Téla Nón