Alcoolismo crescente põe NÍQUEL no sangue dos são-tomenses

O consumo excessivo do álcool e das drogas ilícitas em São Tomé e Príncipe, principalmente no meio escolar, é um dado adquirido e comprovado por estudo científico realizado no terreno e divulgado a nível internacional.

Isabel de Santiago, cidadã são-tomense e quadro da faculdade de medicina de Lisboa, liderou o estudo, que decifrou o alcoolismo como problema de saúde pública no país.

Diagnisticado o problema que ameaça o futuro de São Tomé e Príncipe, decidiu empenhar-se na promoção de acções preventivas, que possam desviar os jovens são-tomenses do caminho sem futuro que é o consumo excessivo do alcool. « Se o teu filho te ver a beber de pequenino, ele vai fazer igual. Por isso é que eu quero retirar-lhes de casa, com apoio das equipas dos escuteiros e de outros voluntários», afirmou Isabel de Santiago.

Segundo a investigadora da Faculdade de Medicina de Lisboa, muitas famílias pobres castigadas pelo alcoolismo, já se manifestaram disponíveis para dar outro rumo de ida aos jovens. «Tenho uma lista vastíssima para começar a retirar as crianças do contexto das famílias e com a autorização dos pais», assegurou.

Ao mesmo tempo deve ser lançado em todo o país um programa de sensibilização da população para o perigo que o alcool e as drogas ilícitas, representam para a saúde pública e para o futuro da juventude. «Estou a fazer um projecto com a Cruz Vermelha de São Tomé envolvendo a Cruz Vermelha de Portugal para mobilizar a sociedade neste capítulo de sensibilização e educação para saúde», acrescentou Isabel de Santiago(na foto).

O caso é sério. O estudo realizado pela faculdade de medicina de Lisboa sobre a prevalência do álcool no meio escolar em São Tomé e Príncipe, permitiu recolher amostras de bebidas que são consumidas em algumas regiões do país.

Segundo Isabel de Santiago(na foto), a análise das amostras nos laboratórios de referência em Lisboa, indicou a presença de Níquel. «No caso de Lembá(distrito ao norte da ilha de São Tomé), já tenho resultado das análises dos álcool que recolhi em duas roças, e que foram analisadas no laboratório de estudos farmacêuticos e posteriormente enviados para o laboratório nacional de engenharia civil em Portugal. E confirmaram a presença de níquel nos álcool», anunciou a investigadora da faculdade de medicina de Lisboa.

Segundo os estudos, Níquel, é um metal pesado que normalmente se encontra nas baterias(pilhas). «É um catalisador», explicou Isabel de Santiago.

Os estudos prosseguem, para desvendar o impacto que o niquel pode ter, sobretudo na mente do homem. «Neste momento está um toxicologista da minha universade a medir o impacto que isto tem na cabeça de um ser humano», frisou Isabel de Santiago.

O estudo que reflecte o consumo excessivo do álcool em São Tomé e Príncipe, já gerou alguma polémica no arquipélago, sobretudo no seio da classse dirigente do país. «Ninguém me vai conseguir parar. Desde logo porque sou são-tomense. São realidades que nos assolam de tal forma, em que os jovens estão a entrar num consumo desviante causado pelos traficos», declarou Isabel de Santiago.

Alcoolismo se apresenta como u problema de saúde pública em São Tomé e Príncipe, mas não só. É também um problema de justiça para as autoridades competentes resolverem.

A investigadora da faculdade de medicina de Lisboa, que é cidadã são-tomense, faz questão de colocar a disposição dos leitores as suas referências profissionais, para dissipar quaisquer dúvidas sobre a credibilidade do Estudo realizado no país.

Téla Nón