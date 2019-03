Ministro diz que tapar buracos na capital, São Tomé, é jogar dinheiro fora

O governo diz que já elaborou um projecto de obras públicas, para reconstruir todo o sistema de esgotos e de drenagem da cidade de São Tomé, assim como para a reabilitação das ruas e praças que estão totalmente esburacadas.

O projecto está orçado em 20 milhões de dólares. O Ministro das Infra-estruturas Osvaldo Abreu, que anunciou o projecto de intervenção na cidade de São Tomé, pediu paciência a população. Pois segundo o Ministro não adianta mais tapar os buracos. « Não podemos tapar os buracos ou colocar um novo tapete a base de betão betuminoso sem atendermos a questão da drenagem e do saneamento», disse o ministro Osvaldo Abreu.

«Este trabalho terá que ser feito de forma conjunta. Drenagem, e deve ser uma drenagem adaptada à realidade como primeiro passo, e a seguir a colocação do novo tapete rodoviário», explicou o Ministro Osvaldo Abreu. .

O projecto define que a primeira intervenção tem que ser feita na reabilitação dos esgotos e do velho sistema de drenagem da cidade capital.

São Infraestruturas obsoletas, congestionadas de lixo, e que nos dias de chuva transformam a cidade de São Tomé, num grande lago. «Temos todos os pontos de drenagem e de esgotos interrompidos. Do levantamento que foi feito estamos a falar de 20 milhões de dólares para fazer a primeira intervenção. É necessário mobilizar fundos», acrescentou o ministro das infra-estruturas.

Osvaldo Abreu garantiu a imprensa, que o governo não vai ficar de braços cruzados a espera da mobilização dos cerca de 20 milhões de dólares. «Assim que o Orçamento do Estado for aprovado, vamos atender as zonas mais críticas, e com os recursos que forem mobilizados vamos atender aos poucos», explicou o ministro.

A cidade de São Tomé é uma das mais antigas do espaço lusófono em África, completa no próximo mês de Abril 484 anos sobre a sua fundação.

Com capacidade inicial para cerca de 5 mil habitantes, actualmente alberga a metade da população do país. O Ministro pede paciência às populações. « Gostaríamos que entendessem que tapar buracos nesta situação é jogar dinheiro fora….e São Tomé e Príncipe não tem dinheiro para jogar fora. Pedimos um pouco mais de paciência porque vamos fazer a intervenção…aos poucos vamos fazer as coisas como elas devem ser feitas», reforçou o ministro.

A cidade de São Tomé envelheceu, e não cresceu em termos territoriais. É no mesmo espaço onde diariamente a metade da população do país, faz negócio e orienta a vida na busca do pão de cada dia.

Obras projectadas para preservar o estatuto de São Tomé, como cidade.

Abel Veiga