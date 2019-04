PGR condena a PJ pela forma como está a investigar os 47 milhões de dólares 

Na última quinta – feira o Juiz do Tribunal da Primeira Instância, ouviu o ex-ministro das Finanças Américo Ramos, que foi presente ao Juiz por orientação do Ministério Publico.

O Juiz de Instrução avaliou as provas produzidas pela Polícia Judiciária, que investigou as implicações do ex-ministro das Finanças nos casos de créditos mal parados de 30 milhões dólares com uma empresa privada chinesa e de 17 milhões de dólares com o fundo Kwaitiano.

O Juiz de Instrução considerou que as provas apresentadas pela investigação da PJ, são bastante e contundentes, e decidiu aplicar a medida de coação mais gravosa contra o ex-ministro das finanças, a prisão preventiva.

Mas, o Procurador Geral da República Kelve Carvalho, não gostou. Na sexta feira chamou a imprensa para através de um comunicado condenar as acções da Polícia Judiciária na investigação do dinheiro que foi emprestado em nome do povo.

«O Ministério Público condena veementemente este modo de actuar da Polícia Judiciária e irá usar todas as suas prerrogativas para o controlo e restabelecimento da legalidade, seja em sede de acção penal ou no exercício do poder disciplinar de que dispõe enquanto órgão que superintende a polícia judiciária a fim de garantir a responsabilização e a reposição da legalidade», afirmou o Procurador Geral da República.

O modo de actuação da Polícia Judiciária que provocou a condenação do Procurador Geral da República, foi a detenção do ex-ministro das finanças Américo Ramos e actualmente assessor do Presidente da República para questões económicas e financeiras, enquanto subscritor dos dois acordos de crédito financeiro em nome do Estado são-tomense, um em 2015 e outro em 2017, mas cujo o montante em cerca de 47 milhões de dólares, o país desconhece o paradeiro.

«Quando à revelia das regras processuais vigentes, sem poderes delegados, a Polícia Judiciária decide deter cidadãos ou proibir sem qualquer fundamento legal… cidadãos de se ausentarem do país faz da lei suprema, letra morta», precisou o Procurador Geral.

Em Fevereiro último, o Procurador Geral Kelve Carvalho, foi recebido em audiência pela Ministra da Justiça Ivete Lima, que em nome do Governo, solicitou ao Procurador Geral da República, o esclarecimento de processos de criminalidade económica e financeira e outros processos judiciais que estão há vários anos no Ministério Público.

O Governo apresentou a lista de cerca de 12 processos de alegada criminalidade económica e financeira, que se encontram na secretaria do Ministério Público há vários anos aguardando pela investigação e esclarecimento. Dentre eles os créditos financeiros de 30 milhões de dólares e de 17 milhões de dólares.

O Procurador Geral da República, apresentou a falta de meios, como uma das razões da dificuldade do Ministério Público em esclarecer tais casos.

Tudo indica que a Polícia Judiciária terá conseguido meios que o Ministério Público não tem, e deu início a investigação do caso dos 30 milhões de dólares que remonta ao ano 2015, e dos 17 milhões de dólares de 2017.

O Procurador Geral da República leu o seu comunicado, e não aceitou, que os jornalistas colocassem qualquer pergunta.

Kelve Carvalho não se conforma com a situação desencadeada pela Polícia Judiciária. « O titular exclusivo da acção penal é o Ministério Público. A polícia Judiciária apenas coadjuva o Ministério Público, nessa tarefa sempre sob a sua superintendência e supervisão, no decurso da instrução preparatória», frisou.

.O Procurador Geral da República condena e protesta contra as acções de detenção pela PJ do ex-ministro das finanças Américo Ramos, envolvido na assinatura de dois acordos de crédito, que atingem 47 milhões de dólares, até agora dados como desaparecidos.

17 milhões do fundo Kwaitiano, que já exigiu a São Tomé e Príncipe o pagamento de juros do crédito que foi desembolsado, mas que não entrou no país, e por outro lado, 30 milhões de dólares concedidos em crédito pela empresa privada “China International Fund”.

Abel Veiga