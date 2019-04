PJ : “Carlos Vila Nova foi detido mas o MP mandou soltar o arguido com base numa carta da ADI”

Maribel Rocha Directora da Polícia Judiciária de São Tomé e Príncipe, anunciou que o ex-Ministro Carlos Vila Nova, é um dos suspeitos na prática de um conjunto de crimes, nomeadamente participação económica em negócios, enriquecimento ilícito, corrupção passiva para actos ilícitos, e branqueamento de capitais.

Segundo a Directora da PJ, as provas contidas na queixa crime que deu entrada na instituição, permitiu a polícia trabalhar e apurar «que existem indícios mais do que suficientes, dos suspeitos na prática de tais crimes».

Para além do ex-Ministro das Finanças Américo Ramos, o ex-ministro das obras públicas e infra-estruturas Carlos Vila Nova é um dos suspeitos. Por isso segundo a directora da PJ, Carlos Vila Nova foi impedido de sair do país na passada quinta – feira quando se preparava para viajar rumo a Portugal. «A Polícia Judiciária cumpriu uma ordem judicial de proibição de saída de um dos suspeitos, que pretendia ausentar-se do país. E de seguida o mesmo foi notificado para comparecer no dia seguinte na Polícia Judiciária», explicou a Directora da PJ.

Quando o ex-ministro chegou as instalações da PJ na sexta feira, a polícia desencadeou todos os mecanismos de detenção. «Procedeu-se a detenção do suspeito que foi presente ao Ministério Público», assegura Maribel Rocha.

Para a Directora da PJ, a acusação que recai sobre o ex-ministro Carlos Vila Nova, deve implicar a manutenção do arguido em regime de prisão preventiva. Maribel Rocha explica que o Ministério Público optou por soltar o arguido impondo apenas o termo de identidade e de residência.

Uma decisão do Ministério Público tomada com base numa carta, que segundo a Directora da PJ, foi endereçada ao Procurador Geral da República Kelve Carvalho pelo grupo parlamentar do partido ADI. «No mesmo dia em que o suspeito foi notificado a comparecer nesta polícia, o seu grupo parlamentar remeteu ao Procurador Geral da República, uma cópia da carta de reintegração do suspeito como deputado. É de referir que das diligências feitas pela PJ, junto a Assembleia Nacional, apurou-se que não houve a apreciação do pedido feito, logo o mesmo não é deputado em funções», precisou.

A decisão do Ministério Público de soltar o arguido com base na carta do grupo parlamentar do partido ADI, provocou surpresa da Polícia Judiciária. «Aproveitamos para exprimir a nossa surpresa por saber que o Ministério público aplicou um termo de identidade e de residência como fundamento de que o engenheiro Carlos Vila Nova é deputado, e goza das imunidades atribuídas aos deputados, quando é de todos sabido, que a competência para declarar o estatuto de deputados em exercício de funções, cabe exclusivamente a Assembleia Nacional», pontuou a Directora da PJ.

Abel Veiga