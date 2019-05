STJ chumbou recurso de agravo que MP apresentou para libertar Américo Ramos

Num acórdão com data de 16 de Maio, os Juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça, decidiram negar provimento ao recurso de agravo formulado pelo Ministério Público, em representação do arguido Américo Ramos, ex-ministro das Finanças e da Economia Azul. «Por se achar inexistente a ilegalidade da detenção e da prisão preventiva aplicada ao arguido….», lê-se no acórdão.

Falhou assim a segunda tentativa do Ministério Público liderado pelo Procurador Geral Kelve Carvalho, para libertar o ex-ministro das Finanças Américo Ramos, detido desde 04 de Abril, em regime de prisão preventiva. A primeira tentativa fracassada foi por via do habeas corpus apresentado pela defesa do arguido e promovido pelo Ministério Público.

O ex-ministro das finanças, é acusado de vários crimes nomeadamente branqueamento de capitais corrupção passiva para acto ilícito, enriquecimento ilícito e participação económica em negócio. Tudo relacionado com a assinatura por Américo Ramos, de créditos financeiros a favor de São Tomé e Príncipe, na ordem de 47 milhões de dólares.

Segundo o Governo são-tomense do tal montante emprestado pelo anterior governo nos anos 2015 e 2016, através do ex-ministro das finanças, para modernizar o hospital central Ayres de Menezes(17 milhões de dólares) e para construir uma cidade administrativa no país(30 milhões de dólares), apenas 10 milhões do total de 30 que deveriam servir para construir a cidade administrativa, entraram na conta do Estado são-tomense.

No total continuam alegadamente desaparecidos 20 milhões de dólares do bolo de 30 que uma empresa privada(China Fund Limited) baseada em Hong Kong emprestou ao país para construir a cidade administrativa, e mais 17 milhões emprestados pelo Fundo Kowaitiano, e que segundo o Governo ainda não caíram na conta do Estado são-tomense. No entanto o Governo diz que o Fundo do Koweit já começou a exigir a São Tomé e Príncipe, o pagamento de juros pelo dinheiro emprestado.

Para melhor compreender a história acompanhe na íntegra o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, que chumbou a segunda tentativa do Ministério Público para libertar o arguido- Acórdão (1)

Abel Veiga