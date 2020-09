“CST nunca estaria envolvida em negócio que lesasse o Estado.”

A segunda comissão especializada da Assembleia Nacional, vocacionada para os assuntos económicos, financeiros, transparência e administração pública, ouviu o conselho de administração da empresa CST.

Uma auscultação relacionada com a denúncia feita pelo jurista/advogado santomense Hamilton Vaz, segundo a qual o acordo firmado no passado pelo governo santomense e a CST, que permitiu a concessão à CST do direito de gestão do indicativo nacional, o 239, produziu negócios, que lesam o Estado santomense(cofres do Estado santomense) na ordem de 5 milhões de dólares por mês.

Denúncia pública, e clara do cidadão, jurista e advogado nacional, Hamilton Vaz, feita à segunda comissão especializada da Assembleia Nacional. Denúncia que foi difundida pela Televisão Santomense, e que a partir desta difusão, foi também notícia escrita e detalhada no jornal Téla Nón.

No entanto, Jorge Frazão, o administrador delegado da CST, após ter sido auscultado pela comissão especializada da Assembleia Nacional, desmentiu a denúncia feita pelo cidadão Hamilton Vaz. «A CST desconhece como é que o cidadão Hamilton Vaz calculou esse valor», referiu.

O administrador delegado da CST, discorda do valor de 5 milhões de dólares que segundo o denunciante Hamilton Vaz, o Estado são-tomense perde mensalmente no quadro do negócio que a CST vem fazendo com o indicativo nacional, o 239, conforme a denúncia feita junto a segunda comissão especializada da Assembleia Nacional. Perda de 5 milhões de dólares mensais, que segundo o denunciante lesa os cofres do Estado santomense.

«Ouvi um título de uma notícia que dizia que o Estado de São Tomé perde cinco milhões devido a negócios que assinou. Obviamente que a CST nunca estaria envolvida em nenhum negócio que lesasse o Estado de São Tomé», declarou Jorge Frazão.

O Administrador Delegado da CST não gostou da notícia escrita pelo Téla Nón, que realçou a denúncia do cidadão Hamilton Vaz, sobre a lesão que os cofres do Estado sofrem, com a perda de 5 milhões de dólares por mês, por causa do negócio denunciado pelo cidadão Hamilton Vaz, envolvendo a CST.

«Obviamente que os nossos advogados vão analisar este tipo de notícias e avaliar se há aqui matéria para discutir judicialmente. Quando se fazem notícias que são caluniosas e que não correspondem a verdade, porque jamais a CST – que é uma empresa tida também pelo Estado Santomense – envolveria num negócio que lesasse o Estado…» afirmou Jorge Frazão.

O Téla Nón promete acompanhar o caso, do “Negócio do Código – 239” e os trabalhos da segunda comissão especializada da Assembleia Nacional.

Aliás, antes de Jorge Frazão, administrador delegado da CST, admitir a possibilidade de levar a notícia do caso, e o jornal que escreveu a denúncia, para julgamento em tribunal, a segunda comissão especializada da Assembleia Nacional, ouviu a actual Presidente do Conselho de Administração da AGER.

Maria Mendes, começou por descrever a situação precária que a AGER enfrenta. Uma Autoridade Geral de Regulação, que tem «uma situação financeira comprometida». A Presidente do Conselho de Administração prosseguiu com o relato decadente da AGER. «Temos o crédito parado. Não estamos a pagar, porque não temos dinheiro para o pagar».

Uma autoridade de regulação falida, que no entanto foi surpreendida com a denúncia feita pelo jurista/advogado Hamilton Vaz, segundo a qual, o negócio do indicativo nacional, gera 5 milhões de dólares mensais, que no entanto, não caiem nos cofres do Estado.

«Nós realmente gostaríamos de saber. Eu penso que é um caso de Polícia de Investigação que o Estado devia agarrar. É grave; achamos muito grave aquilo que vem na petição do cidadão Hamilton. Queremos muito saber donde saiu este montante. Nós queremos saber porque nós estamos com problemas graves de tesouraria. Nós precisamos deste dinheiro, nós precisamos. O país precisa de ter algum para o bem do povo santomense».

A Presidente Maria Mendes, não acredita no valor denunciado pelo cidadão Hamilton Vaz. «Se mesmo na época quando o Estado tinha dado autorização à CST, só era cerca de 500 mil, 700 mil dólares anuais, como é que agora mensalmente vai se fazer cinco milhões. Isso é um caso de polícia mesmo…», concluiu a Presidente do Conselho de Administração da AGER.

Abel Veiga