17 milhões de dólares para garantir ensino de qualidade com atenção para as raparigas

O Banco Mundial através do seu Director Regional para São Tomé e Príncipe, Jean – Christophe Carret assinou com a ministra da educação e formação superior, Julieta Rodrigues, um acordo de donativo financeiro que visa o empoderamento das raparigas e garantia da educação de qualidade.

O donativo financeiro é de 17 milhões de dólares. O Banco Mundial assegura 15 milhões de dólares e a parceria global para educação completa o bolo com 2 milhões de dólares. Os dois financiadores do projecto de empoderamento das raparigas e educação de qualidade, garantem a execução do projecto, que só termina em Dezembro do ano 2025.

O responsável do Banco Mundial, que assinou o acordo na presença do Ministro das Finanças Osvaldo Vaz, destacou os objectivos do projecto. «Fazer com que as raparigas se sintam bem na escola, que possam ter acesso ao ensino sobre a saúde reprodutiva, e que as raparigas que deixaram a escola por causa da gravidez precoce possam regressar à escola», pontuou Jean Christophe Carret.

Para a Ministra da Educação e Formação Superior, o acto de assinatura do acordo representou um marco histórico para melhoria da política de educação no país. Julieta Rodrigues, reconheceu que a gravidez precoce é uma das principais causas do afastamento das raparigas da escola.

O projecto que abrange a educação pré-escolar até o ensino secundário, vai segundo o governo, dar ao sistema de ensino a qualidade que tanto persegue. «Capacitar as raparigas e combater a pobreza de aprendizagem apoiando a aquisição de competências para a vida das mesmas, e apoiar um ambiente de aprendizagem mais inclusivo às raparigas e pessoas vulneráveis», precisou a ministra da educação.

O projecto avaliado em 17 milhões de dólares, vai beneficiar 6 mil professores, 100 técnicos do sector da educação, mais de 74 mil alunos e 63 escolas.

Segundo a ministra da educação o projecto é composto por 5 componentes, nomeadamente o empoderamento das raparigas, combater a pobreza de aprendizagem, alcançar os mais vulneráveis, coordenação e monitorização do projecto e desenvolvimento de capacidades, e por fim o componente de resposta à emergências.

Abel Veiga