STP inicia vacinação contra Covid-19 em 15 pontos fixos

A introdução da Vacina Covid-19 em São Tomé e Príncipe, é um acontecimento histórico marcado para começar as 9 horas locais. A primeira dose da vacina Astrazeneca será ministrada no posto fixo do hospital Central Ayres de Menezes.

A cidade de São Tomé, que alberga mais de metade da população do país, conta com 3 postos fixos de vacinação. Para além do hospital central Ayres de Menezes, o centro policlínico de Água Grande e o hospital das Forças Armadas, são pontos onde vão ser injectadas as primeiras vacinas contra a Covid-19 no país.

Segundo Solange Barros, coordenadora da campanha de vacinação outros 12 pontos fixos de vacinação, estão abertos nos distritos da ilha de São Tomé e na Região Autónoma do Príncipe.

Os profissionais de saúde, os assistentes sociais, e os idosos, são os principais alvos da primeira fase de vacinação.

A médica que coordenadora d o processo de vacinação, alertou a população para a necessidade de reforço das medidas preventivas contra a doença. Segundo Solange Barros, as medidas preventivas são mais importantes que as vacinas.

«Enquanto não se atingir a imunidade de grupo cerca de 80% da população a vacina por sí só não fará milagres», afirmou.

Abel Veiga