Japão financia a reabilitação e o apetrecho do centro de saúde da Cruz Vermelha de STP

80.990 mil euros é o valor do financiamento disponibilizado pelo Governo do Japão, para realizar o projecto de alargamento, reabilitação, e equipamento do centro de saúde da Cruz Vermelha de São Tomé e Príncipe.

Num comunicado enviado ao Téla Nón, a embaixada do Japão em São Tomé e Príncipe, com sede em Libreville-Gabão, diz que o acordo de donativo financeiro para execução da obra, foi assinado no dia 9 de Março, pela encarregada de negócios da embaixada nipónica, Kiyohaara Seiko (na foto), e por Frederico Gustavo dos Anjos, Presidente da Cruz Vermelha de São Tomé e Príncipe.

Segundo a embaixada do Japão, as obras de ampliação e de reabilitação vão dar a Cruz Vermelha de São Tomé e Príncipe, um centro de saúde, composto por um consultório médico, uma sala de tratamento, uma enfermaria, uma farmácia, uma arrecadação e casas de banho.

As obras vão incluir a reabilitação dos muros de vedação, e a construção de uma guarita para segurança. Da mesma forma o Governo do Japão garante a instalação de equipamentos de uso médico, na nova infra-estrutura de saúde da Cruz Vermelha.

O Governo do Japão, informa também que o projecto de alargamento e reabilitação do centro de saúde da Cruz Vermelha, é realizado no âmbito do programa de cooperação bilateral, denominado donativo a micro-projectos locais que contribuem para a segurança humana.

«É interessante informar aos cidadãos santomenses que este programa está aberto a todas as organizações não lucrativas, cujos projectos visam dar resposta as necessidades essenciais das populações mais desfavorecidas», diz o comunicado.

A embaixada do Japão, aproveita a ocasião para colocar a disposição do público é das organizações não governamentais, o formulário de inscrição para beneficiar dos donativos financeiros no quadro do programa micro-projectos locais que contribuem para a segurança humana.

Abel Veiga

Veja os links em abaixo :

(http://www.ga.emb-japan.go.jp/itpr_fr/apd_fr.html).

(https://www.facebook.com/JapanEmbGabon)