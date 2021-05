Dia Mundial da Abelha mobiliza público para a proteção de um dos maiores polinizadores

As Nações Unidas marcam este 20 de maio o Dia Mundial da Abelha. Com as hashtags #WorldBeeDay e #Savethebees, a ONU chama a atenção de legisladores e do público para a importância de se proteger os polinizadores.

A data realça a dependência do mundo em relação a estes insetos e a necessidade de conservação para resolver questões de abastecimento global de alimentos e à eliminação da fome nos países em desenvolvimento.

Degradação

A organização alerta ainda que é preciso conter a perda de biodiversidade e a degradação dos ecossistemas como previsto nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS.

FAO/Alessia Pierdomenico Cerca de 90% das espécies de plantas com flores silvestres dependem total ou parcialmente da polinização animal

As abelhas e polinizadores como borboletas, morcegos e colibris, estão cada vez mais ameaçados pela ação humana. Sua função é considerada essencial para que que continue a interação saudável entre o meio ambiente e os seres vivos.

Cerca de 90% das espécies de plantas com flores silvestres dependem total ou parcialmente da polinização animal. Na mesma situação estão mais de dois terços das safras alimentares e 35% das terras agrícolas globais.

De acordo com a ONU, a ação dos polinizadores não apenas contribui, de uma forma direta, para a segurança alimentar, mas também é fundamental para a conservação da biodiversidade.

Assembleia Geral

A Assembleia Geral proclamou o Dia Mundial da Abelha em 2017. A meta é contribuir para a solução do fornecimento global de alimentos e eliminar a fome nos países em desenvolvimento.