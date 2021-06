Um aluno, um computador ….chegou à ilha do Príncipe

O Governo da Região Autónoma do Príncipe, abriu na última sexta feira, o primeiro contentor de computadores na cidade de Santo António. O gesto do Presidente do Governo Regional, Filipe Nascimento, serviu para lançar o projecto “Um aluno, Um computador”.

O contentor que foi aberto trouxe os primeiros 1020 computadores que deverão ser distribuídos aos alunos de todas as escolas do Príncipe. No total, o projecto pretende distribuir cerca de 4000 computadores na ilha do Príncipe.

O governo da ilha do Príncipe teceu parcerias com a Millennium Edu Sustainable Education, a JP Group e a Intel, para materialização do projecto social de relevância.

O Presidente do Governo do Príncipe, Filipe Nascimento deixou claro que o projecto, traz valor acrescentado para a região autónoma.

Antes da distribuição dos computadores nas escolas do Príncipe, o governo regional, pretende envolver a sociedade civil no processo de formação em pedagogia e manutenção dos computadores. Acesso à internet e o fornecimento regular de energia são outras preocupações do governo do Príncipe, em torno da execução do projecto Um aluno…Um computador…

«Uma vez que a ilha do Príncipe não dispõe da fibra óptica, o governo regional mantém conversações com os parceiros nacionais e internacionais para a criação das condições necessárias para implementação desta importante infra-estrutura digital», afirma o Governo Regional do Príncipe.

A Ilha do Príncipe tem mais de 7 mil habitantes.

Abel Veiga