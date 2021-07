Manguezais absorvem até cinco vezes mais CO2, mas desaparecem com rapidez

O Dia Internacional para a Conservação do Ecossistema Manguezal é celebrado esta segunda-feira, 26 de julho, com as Nações Unidas destacando a rapidez com que os mangues estão desaparecendo.

No sudeste da Ásia, por exemplo, já não existem mais 80% dos manguezais. Os dados são do Programa da ONU para o Meio Ambiente, Pnuma, que apresenta ideias para a recuperação do ecossistema.

Pnud Cuba/Manglar Vivo Project Manguezais protegem a natureza dos desastres naturais, agindo como barreiras contra as ondas de tempestades e inundações, impedindo a erosão.

Combate ao aquecimento local

A primeira é entender a importância dos manguezais, que são essenciais para proteger áreas costeiras de tempestades, de tsunamis e do aumento do nível do mar.

Os mangues também têm um papel no combate ao aquecimento global, já que conseguem retirar da atmosfera até cinco vezes mais carbono do que as florestas.

Ao mesmo tempo, o Pnuma destaca que proteger os manguezais é mil vezes mais barato, por quilômetro, do que a construção de paredões na orla marítima.

Perigo dos Plásticos

O Programa da ONU para o Meio Ambiente explica que a poluição é um dos fatores que levam ao desaparecimento dos mangues. Ao formar uma proteção entre a costa e a água, estas espécies vegetais acabam sendo uma “armadilha para o plástico”.

Quando sacos de lixo e outros produtos plásticos ficam presos nas raízes dos mangues, acabam por privá-los de oxigênio, além de prejudicar os animais marinhos.

Ativismo

O Pnuma afirma ser importante fazer escolhas sustentáveis, como optar por alimentos de fontes sustentáveis e evitar o consumo de plástico. Outra proposta da agência foca na importância de se aprender sobre as causas da degradação dos mangues, para que a recuperação da espécie e os novos plantios sejam bem-sucedidos.

Não só neste dia internacional, como em todos, o Pnuma pede a todas as pessoas que sejam ativistas, conversando sobre a importância dos manguezais com família e amigos e cobrando dos governos mais ação para a proteção dos mangues.