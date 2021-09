Mais cocaína apreendida no aeroporto, a maior de todas foi em 2019

Desde o ano 2015, que ciclicamente o jornal Téla Nón vem divulgando os resultados das operações da Polícia Judiciária, de intercepção de traficantes de drogas no aeroporto internacional do país.

Desde o ano 2015, que o relatório da policia judiciária indica, que a maioria dos traficantes que transporta sobretudo a cocaína para São Tomé e Príncipe, é oriundo da América Latina, mais concretamente do Brasil.

Há uma escala obrigatória que é feita no aeroporto de Lisboa-Portugal, para depois as “Mulas”(pessoas que transportam droga nos intestinos ou nos órgãos genitais”mulheres”), seguirem viagem, a maior parte das vezes, nos voos da transportadora portuguesa TAP, rumo à São Tomé.

As declarações da Polícia Judiciária nas diversas intercepções feitas no aeroporto internacional, sobretudo a partir do ano 2015, provam este roteiro do tráfego aéreo de transporte de drogas com destino à São Tomé.

Esta terça feira 28 de Setembro, o Intendente Samuel António, Director da Polícia Judiciária, chamou a imprensa para anunciar que duas “mulas” da Guiné Bissau foram interceptadas no aeroporto internacional de São Tomé. As duas “mulas”, por sinal dois homens, cidadãos da Guiné Bissau, transportavam nos intestinos um total de 279 capsulas de cocaína.

Segundo o Director da Polícia Judiciária, a quantidade de cocaína extraída dos intestinos dos dois homens, em capsulas equivale a 5 kilos. Um cidadão santomense também foi detido pela polícia no âmbito da operação de intercepção das duas “mulas” que segundo a polícia partiram do Brasil, escalaram Lisboa-Portugal, e desembarcaram no aeroporto de São Tomé no último sábado, após viagem no voo da transportadora portuguesa TAP.

Os registos do Téla Nón, indicam que desde as primeiras intercepções de cocaína no aeroporto de São Tomé no ano 2015, e até o momento actual, nunca antes a Polícia Judiciária apreendeu tanta cocaína no aeroporto, como no ano 2019. Foram 31 quilos e 700 gramas de cocaína pura que os traficantes tinham disfarçado em pacotes de fraldas para bebés. A intercepção de 2019, foi feita num dos voos da TAP que aterrou em São Tomé, e numa parceria entre a Polícia Judiciária Portuguesa e Santomense.

De 2015 até hoje, o Téla Nón regista anualmente anúncios de intercepção pela polícia, de cocaína no aeroporto internacional de São Tomé. Os arquivos do Téla Nón dizem que a história do trafico de cocaína em São Tomé e Príncipe tem contornos insólitos.

Por exemplo, em Março do ano 2018, o Téla Nón deu a notícia do desaparecimento da Cocaína apreendida e que tinha sido depositada nos cofres do Supremo Tribunal de Justiça. Na mesma altura foi notícia, o facto, de também a cocaína guardada nas instalações da Procuradoria Geral da República, ter sido roubada.

Já no ano 2020 saiu a notícia, de que a cocaína, que estava guardada nas instalações da Polícia Judiciária, com destaque para os 31 quilos e 700 gramas apreendidos no ano 2019, simplesmente desapareceu. A polícia acabou por descobrir que a cocaína desaparecida nas suas instalações já estava novamente na posse do traficante original, que deu início a comercialização do produto.

Note-se que o desaparecimento da cocaína na polícia judiciária em 2020, provocou a exoneração da então Directora Maribel Rocha.

Abel Veiga