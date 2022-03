Japão : Donativo para construção e reabilitação do jardim de infância de Bombom

O Embaixador de Japão, NOGUCHI Shuji e Izilda SOARES, Diretora do Jardim de Infância de Bombom, finalizaram na quarta-feira, 02 de março de 2022 a assinatura do contrato de doação para o “Projeto de Construção e Reabilitação do Jardim de Infância de Bombom” financiado pelo Japão por um montante de 71.000 euros ou seja cerca de 2 milhões de dobras no âmbito do programa de cooperação bilateral denominado « Doações aos micro-projetos locais que contribuem para a segurança humana ».

Este projeto visa oferecer às populações do distrito de Mé Zochi a construção de duas novas (2) salas de aulas, a reabilitação de edifícios existentes além da reabilitação da cozinha. Este projeto ajudará a reduzir o número de alunos em cada sala de aula e ajudará a proporcionar um melhor ambiente de estudo e aprendizagem aos alunos e um melhor quadro de trabalho aos professores.

Direcçao da Escola de Bombom assina o contrato de doação

Embaixador do Japão assina o contrato de doação

Além disso, é muito interessante informar os cidadãos santomenses que o programa “Doações a Micro-projetos locais que contribuem para a segurança humana” está aberto a todas as organizações sem fins lucrativos para as necessidades básicas da população. O formulário e as informações estão disponíveis no site da Embaixada(http://www.ga.emb-japan.go.jp/itpr_fr/apd_fr.html).

Pessoa a contatar :

SAMBAYI B. Philippine

Consultora independente de Micro-projetos

junto da Embaixada deJapão

Tel : +241 01.73.22.97

philippine.sambayiboukandou@lv.mofa.go.jp

Fonte – Embaixada do Japão em São Tomé e Príncipe – Sede no Gabão