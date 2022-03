3ª Edição da “ Conversa da Tarde” inclui os deficientes de São Tomé e Príncipe

A jornada das “ Conversa da Tarde” promovida pelo jurista e professor, Carlos Barros Tiny em cooperação com o professor e o empreendedor social, Abdu Sousa, chegou a sede da Associação dos Deficientes de São Tomé e Príncipe.

Durante a tarde de reflexão para o fortalecimento do exercício de cidadania os elementos da Associação dos Deficientes de São Tomé e Príncipe que felicitaram a iniciativa e a pertinência das “ Conversa da Tarde”, puderam apresentar o seu plano de acção, queixaram-se de algumas dificuldades e desafios.

Arlindo Chissano, Presidente da Associação dos Deficientes de São Tomé e Príncipe falou de um dos projectos que tenciona implementar para facilitar a vida dos deficientes“ Nós temos na carteira para este ano a criação de um atelier, afinal de conta, a maioria dos deficientes são artistas…nós não vamos esperar só de favor, porque de favor as vezes não chega na hora e pode pôr a gente de verdade dormir com fome.”

Arlindo Chissano

Segundo Carlos Barros Tiny, um dos promotores das “ Conversa da Tarde”, esta terceira edição do eventotem um propósito claro “ queremos apelar para a causa dos deficientes físicos em São Tomé e Príncipe, é preciso incluir todos no processo de desenvolvimento e na nossa perspectiva é preciso que se dê mais atenção aos deficientes em São Tomé e Príncipe.”

Carlos Barros Tiny

O jurista e professor, Carlos Barros Tiny, explicou o objectivo central das “Conversa da Tarde” tendo avançado que“ a iniciativa visa preencher um vazio nacional que prende-se com a ausência de debates e reflexões pública dos assuntos de interesse nacional…há falta de debate em São Tomé e Príncipe e nós entendemos que só com o diálogo sério e responsável podemos colocar o nosso país na rota de desenvolvimento.”

Entre os promotores das “ Conversa da Tarde” e a Associação dos Deficientes de São Tomé e Príncipe ficou firmado algumas acções a favor destes últimos.

A iniciativa que conta com a parceria da RSTP e do Café Park, recorde-se já reuniu cidadãos no distrito de Água-Grande e em Mé-Zóchi e promete percorrer o país para despertar almas e formar consciência.

Téla Nón