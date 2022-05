Dia dos trabalhadores celebrado com passeio ciclístico em STP

Em comemoração do 1º de Maio, dia consagrado aos trabalhadores, foi agregado pela Bike Soluitons STP, em parceria com a Câmara Distrital de Água Grande e a Federação Santomense de Ciclismo, numa iniciativa inédita, a componente desportiva, com a realização do Passeio Ciclístico denominado “Pedal dos Trabalhadores” que atraiu dezenas de ciclistas as principais vias da cidade capital.

Foi um dia altamente descontraído onde crianças, jovens e adultos pedalaram pelas principais ruas da cidade de São Tomé com muita alegria, energia e boa disposição.

O passeio que contou com participantes dos distritos de Água Grande, Mé-Zóchi, Cantagalo e Lobata, foi elogiado e recebeu nota 10 dos ciclistas, entre eles, o diretor do gabinete do Ministro da Juventude e do Desporto, Nelson Mendes,“gostei bastante da iniciativa. Me senti muito bem. Foi porreiro!!”.

Passeio ciclístico

Para além de muita descontração e alegria, o passeio ciclístico veio contribuir para mitigar o grande problema de segurança rodoviária no país, sobre tudo para quem anda de bicicleta, permitindo os participantes pedalarem pelas ruas, sem preocupação com o trânsito, uma vez que a prova foi é escoltada pela brigada de trânsito da Polícia Nacional, começou por dizer o responsável da Bike Solutions STP, Osvaldo Afonso Castelo David.

Castelo David enfatizou que “o evento foi muito bom. A juventude, a criança e principalmente o adulto tem que ter a consciência da importância de acções sustentáveis para a promoção do bem-estar e preservação do meio ambiente”.

“Não vamos ficar somente por este passeio, vamos continuar a promover eventos com esta dimensão e qualidade, porque vimos que há grande procura da população por eventos saudáveis e sustentáveis como este”,salientou o responsável.

Osvaldo não teve dúvidas em frisar que a contribuição da Câmara Distrital de Água-Grande foi crucial para a concretização deste evento, apelando mais apoio e o engajamento de outras instituições e do próprio Ministério da Juventude e do Desporto, para eventos que visam o bem-estar da população.

De sublinhar que a prova percorreu a parte central, sul e norte da cidade capital, terminando com um pequeno almoço super energético e saudável na Bike Solutions, localizado na Marginal 12 de Julho/São Pedro.

Martins dos Santos