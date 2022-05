Carlos Tiny e a empresa VALEDOBRAS juntos para promoverem mudança de mentalidade

Carlos Barros Tiny e a empresa VALEDOBRAS rubricaram um termo de compromisso para desenvolver actividades que promovam a mudança de mentalidade

É um acordo que visa fundamentalmente promover o hábito de leitura e de escrita em São Tomé e Príncipe.

A empresa Valedobras que trabalha no ramo de marketing, comunicação e imagem assumiu a responsabilidade de desenvolver com Carlos Barros Tiny um conjunto de actividades com vista a promoção de mudança de mentalidade na sociedade são-tomense, tendo como público-alvo os mais jovens.

No acto de assinatura do termo de compromisso, Carlos Barros Tiny assegurou que “ é um momento muito importante, comecei a fazer sozinho as coisas e hoje alguém que gostou do meu trabalho, mostrou-se disponível em trabalhar comigo (…) devo dizer que estou bastante feliz”.

Já o responsável da empresa Valedobras garantiu cumprir o acordo “ vamos cumprir e dar o nosso melhor para promovermos o hábito de leitura e de escrita em São Tomé e Príncipe, é do nosso interesse o trabalho que o Tiny vem desenvolvendo” finalizou, Marçal Ramos.

Carlos Barros Tiny, é um jovem professor e jurista que tem dedicado na promoção do hábito de leitura e de escrita no país através de palestras nas escolas e nos diferentes bairros. Tiny, é também autor do livro “ Pontos de Vista”, obra que essencialmente descreve a realidade social, política e cultural do povo de São Tomé e Príncipe.

