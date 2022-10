1º de Outubro de 2022 assinalará o 73º aniversário da fundação da República Popular da China (RPC).

I. Fundação da Nova China

Com uma história de mais de 5.000 anos, a China fez contribuições indeléveis para o progresso da civilização humana. No entanto, após a Guerra do Ópio em 1840, a China foi gradualmente reduzida a uma sociedade semicolonial e semifeudal e sofreu maiores devastações do que nunca.

Para alcançar o rejuvenescimento nacional, o Partido Comunista da China uniu e liderou o povo chinês em batalhas sangrentas com determinação inabalável por 28 anos até que em 1949, a República Popular da China foi proclamada em Beijing, o que fez do povo o dono do país. Isto garantiu a independência da nação e a libertação do povo.

Cerimónia da Fundação da República Popular da China

Nos últimos 73 anos, o povo chinês tem trabalhado em conjunto e feito grandes realizações que surpreendem o mundo, dando o salto histórico de um país relativamente atrasado em termos de produtividade para a segunda maior economia do mundo e alcançando uma transformação histórica no nível de vida das pessoas, desde a simples subsistência a uma prosperidade moderada, até à eventual conquista da prosperidade moderada total.

II. CONQUISTAS DESDE A FUNDAÇÃO DA NOVA CHINA

ERRADICAÇÃO DA POBREZA

A eliminação da pobreza tem sido sempre um sonho do povo chinês e a missão imutável do Partido Comunista da China. Sendo o país mais populoso do mundo e o maior país em desenvolvimento, a China tinha em 1949 uma das mais altas taxas de pobreza do mundo.

Em 25 de fevereiro de 2021, o Presidente chinês, S. E. Sr. Xi Jinping, anunciou que a China tinha conquistado uma vitória abrangente na luta contra a pobreza e alcançado a meta de erradicação da pobreza estabelecida na Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável 10 anos antes do previsto.

A pobreza extrema no país de 1,4 bilhão de habitantes foi erradicada ao longo dessas sete décadas. Nos últimos 40 anos, a China tirou 850 milhões de pessoas da pobreza, o que contribuiu para reduzir em 76% o índice global de pobreza.

2) DESENVOLVIMENTO NA EDUCAÇÃO

Como resultado do desenvolvimento na última década, a cobertura de educação na China em várias fases atingiu ou superou o nível médio dos países de renda média e alta.

A cobertura de pré-escola e de educação obrigatória de nove anos está no mesmo nível dos países de alta renda. A média de anos de escolaridade da população em idade ativa de trabalho atingiu 10,9 anos.

Desde o 18º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, realizado em 2012, o governo central investiu um total de 71,186 bilhões de yuans (aproximadamente 11 bilhões de dólares americanos) para promover a educação secundária, levando os governos locais em todos os níveis a aumentarem seus investimentos na construção de escolas secundárias do segundo ciclo, melhorando significativamente as condições escolares.

A China tem feito esforços sólidos para garantir zero desistências no ensino obrigatório e conseguiu novos progressos na promoção do desenvolvimento equilibrado e integrado da educação obrigatória nas zonas urbanas e rurais.

O sistema de assistência financeira do país para estudantes cobriu todas as etapas educacionais, ajudando quase 1,3 bilhão de beneficiários nos últimos 10 anos.

III. AS COMEMORAÇÕES

Na China, o feriado em homenagem à data pode se estender durante sete dias, conhecido como Semana de Ouro (Golden Week) chinesa.

Nesta data de orgulho, Pequim torna-se coberta com decorações florais e esculturas festivas de plantas, prestando homenagem aos heróis e mártires na libertação da nação chinesa. Durante o feriado do Dia Nacional, as pessoas desfrutam dos seus sete dias de folga, tornando-a a semana mais especial da China para o turismo e para se juntar com a família e os amigos.

IV. CERIMÓNIA DE HASTEAMENTO DA BANDEIRA E DESFILES MILITARES

Foram realizados catorze cerimónias de hasteamento da bandeira e desfiles militares no Dia Nacional desde a fundação da República Popular da China em 1949.

Os desfiles realizavam-se todos os anos entre 1949 e 1959. Desde então, os mais proeminentes desfiles do Dia Nacional tiveram lugar em 1984, 1999, 2009, e 2019 nos 35º, 50º, 60º, e 70º aniversários respetivamente.

