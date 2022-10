STP prepara-se para elaborar a primeira lista indicativa do seu património cultural e natural

Com o apoio da UNESCO, quadros técnicos de diversos sectores sociais começaram a ser formados desde o dia 24 de outubro, para fazer o levantamento dos sítios e manifestações culturais que deverão ser classificados como bens patrimoniais do país.

Sónia Carvalho, ponto focal da UNESCO em São Tomé e Príncipe, disse ao Téla Nón que a equipa de quadros técnicos que começou a ser formada pela UNESCO, considera que a definição da lista indicativa de património cultural e natural do país vai ser um desafio interessante.

«Nós somos um país muito rico, tanto a nível da cultura como a nível da natureza. Temos muito por onde pegar, para definir a lista indicativa», afirmou Sónia Carvalho.

Ponto focal da UNESCO acrescentou que o arquipélago são-tomense tem bens naturais únicos no mundo. «Temos muitas espécies de animais e de plantas que são únicos no mundo, que só existem em São Tomé e Príncipe».

No entanto com tanto património cultural e natural São Tomé e Príncipe, faz parte de um pequeno grupo de países do mundo que não tem uma lista indicativa do seu património. Somália e a Guiné Equatorial, são outros 2 países africanos cujo património natural e cultural é desconhecido pela UNESCO.

Charles Akibodé, consultor da UNESCO e especialista para a classificação de sítios africanos a património mundial, revelou para o Téla Nón a importância que tem São Tomé e Príncipe no contexto cultural, económico e natural a nível mundial.

«Hoje São Tomé e Príncipe faz parte dos poucos lugares do mundo onde existe biodiversidade. Com o aquecimento global e as mudanças climáticas, São Tomé e Príncipe é um paraíso para estudar», confirmou o consultor da UNESCO.

Mais ainda «São Tomé e Príncipe mudou o paladar do mundo, com o chocolate. O cacau saiu daqui», acrescentou Charles Akibodé, ao destacar o papel desempenhado pelo arquipélago africano no desenvolvimento da economia colonial.

A UNESCO vê as duas ilhas do golfo da Guiné como exemplo para um mundo onde a natureza está a desaparecer e as alterações climáticas a dominarem tudo.

«Para nós São Tomé e Príncipe é um paraíso para estudar. Trabalhando somente com o património natural, São Tomé e Príncipe pode ser uma universidade para a ciência no mundo. Para pessoas virem cá estudar a questão das mudanças climáticas, e também tem fauna e flora únicas no mundo», frisou o consultor.

Lista indicativa é uma lista orientadora das riquezas históricas, culturais e naturais do país. A criação da lista indicativa do património de São Tomé e Príncipe, vai impulsionar o turismo.

«Tendo uma lista indicativa no site da UNESCO, as pessoas vão querer cá vir para visitar esses sítios. É um contributo importante para a economia do turismo», pontuou Charles Akibodé

A UNESCO acredita que uma semana depois da formação dos quadros técnicos nacionais, o país terá pela primeira vez, a lista indicativa dos seus bens patrimoniais cultural, histórico e natural.

Abel Veiga