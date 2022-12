Mulher do falecido Arlécio Costa teme pela vida

Graça Costa, a companheira de Arlécio Costa desde a África do Sul, continua a chorar pela morte do homem com quem viveu durante 37 anos.

Antigo oficial do extinto batalhão Búfalo, unidade de mercenários que foi muito activa na África Austral durante a década de 80 do século XX, Arlécio Costa perdeu a vida no dia 25 de novembro após ter sido detido em casa, por militares das forças armadas.

«Os tropas puseram bala na câmara e disseram para ele não se mexer. Ele não se mexeu e eu também não…», revelou Graça Costa.

Cidadã angolana, Graça Costa, questiona o comportamento dos militares num Estado de Direito Democrático.

«Como é que num país que se diz democrático vêm buscar um homem em casa para ele ser morto, e como foi morto?», interrogou.

A acusação de tentativa de golpe de Estado, é também posta em causa.

«Se ele estivesse envolvido no golpe do Estado, estaria aqui em casa?», interrogou.

A mulher da vítima avançou com mais interrogações, que desmentem a versão de tentativa de subversão da ordem constitucional, por via do Golpe de Estado.

«Disseram que o golpe de Estado teve tiroteio de 6 horas, pelo menos o que ouvi na comunicação social. E não houve nenhum morto? Não houve nenhum ferido?». Acrescentou.

Graça Costa, disse que vive com medo. Pediu apoio das autoridades

Vive com medo e pediu apoio das autoridades são-tomenses para regressar a África do Sul.

«Tenho de voltar para África do Sul. Mataram o meu marido, eu não trabalho, quem ajudava era o Arlécio. Não sei se eu e o meu filho vamos sair vivos daqui de São Tomé», concluiu.

Abel Veiga