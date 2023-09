Sindicato dos trabalhadores da ENAPORT ameaça greve por tempo indeterminado

Está aberta uma nova polémica no Porto de S. Tomé. O sindicato dos trabalhadores da empresa de administração de Portos, ENAPORT está contra o concurso público lançado pelo governo para a nomeação do novo gestor para a empresa. Fala de um concurso viciado e acusa o ministro da tutela de conluio para o regresso à empresa do antigo director.

«Suspeitamos do próprio ministro porque ele não resolve nenhum problema da ENAPORT e, outrossim ele recebe aquelas pessoas que deram cabo da empresa, supostamente, essas pessoas podem vir cá de novo para tentarem acabar com isso de uma vez para sempre» disse Kinder dos Santos, porta-voz do sindicato dos trabalhadores.

O sindicato vai mais longe nas acusações contra o ministro das infra-estruturas, recursos naturais e ambiente e pede a intervenção do primeiro-ministro.

«O concurso para enquadramento e promoção de quadros da empresa, o ministro nem sequer se mexe, mas para a nomeação do gestor, onde ele pretende sua gente, aí sim, ele lançou na primeira hora. Estamos contra isso e queremos a intervenção do primeiro-ministro, o mais rápido possível para rever esse concurso porque não vamos aceitar» – vincou Kinder dos Santos.

Segundo o porta-voz do sindicato, o governo tem esta semana para resolver o problema, caso contrário os trabalhos serão paralisados por tempo indeterminado.

Contactado pela nossa reportagem, o ministro Adelino Cardoso prometeu uma reação posterior.

O descontentamento dos trabalhadores da empresa de administração de portos, ENAPORT surge numa altura em que continua por resolver o diferendo que opõe o governo ao consórcio Safebond.

Em janeiro deste ano o executivo suspendeu o contrato de concessão por 30 anos dos portos do arquipélago ao consórcio ganês evocando salvaguarda do interesse público.

José Bouças