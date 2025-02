Japão reabilita escola secundária da Boa Entrada

A reabilitação do centro de ensino que alberga mais de 400 alunos da roça Boa Entrada e arredores faz parte do programa de cooperação económica do Japão, designado Subvenções para micro-projectos locais que contribuem para a segurança humana”.

O donativo japonês de 71290 euros, vai permitir a reabilitação de seis salas de aulas, assim como as casas de banho e um refeitório. « Este projecto terá um impacto directo na vida de cerca de 400 alunos que poderão estudar em condições de segurança e também de 20 professores e funcionários, que terão um ambiente mais higiénico para ensinar», afirmou Daisuke Sato, primeiro conselheiro da embaixada do Japão em São Tomé e Príncipe.

FOTO : intervenção de Daisuke Sato

O diplomata japonês acrescentou que o seu país considera a educação como um pilar fundamental para a construção do futuro de qualquer país.

Através das subvenções para micro-projectos locais que contribuem para a segurança humana, o Japão reforça a parceria com São Tomé e Príncipe para alcançar os objectivos de desenvolvimento sustentável. A educação de qualidade é um deles.

1 milhão e 300 mil euros em donativos já foram investidos em São Tomé e Príncipe desde o ano 2007 no quadro da iniciativa japonesa. Dos 36 micro-projectos sociais já realizados, 17 foram implementados no sector da educação.

A comunidade da Roça Boa Entrada participa na gestão da obra de reabilitação da escola.

Abel Veiga