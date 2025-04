São Tomé e Príncipe está pronto para participar na Expo 2025 em Osaka – Japão

A comissão nacional organizadora da participação santomense, garantiu que apesar das dificuldades financeiras, todas as condições logísticas estão criadas para o arquipélago mostrar-se ao mundo, na exposição internacional que abre dia 12 de abril em Osaka-Japão.

70% das despesas para a participação do país na exposição internacional foram asseguradas pelos parceiros internacionais com destaque para o Reino do Japão.

“Conceber a sociedade futura para as nossas vidas”, é o tema da do evento internacional. São Tomé e Príncipe, pretende mostrar ao mundo a sua diversidade cultural, a riqueza histórica, as boas práticas ambientais, e promover-se como um destino turístico seguro e autêntico.

«Num contexto global em que São Tomé e Príncipe é ainda pouco conhecido a EXPO 2025 é uma plataforma única para partilharmos as nossas histórias tradições e conquistas, e mostrarmos como as nossas plantações de café e cacau, verdadeiros símbolos do nosso passado se tornaram um motor fundamental para o desenvolvimento turístico e a preservação ambiental. Contribuindo decisivamente para o crescimento económico e social das nossas comunidades», sublinhou a ministra do ambiente, Nilda da Mata.

A qualidade do cacau biológico e do chocolate santomense já é reconhecida em Tóquio, a capital do Japão. A empresa japonesa TANAKA começou no ano de 2019 a produzir cacau em São Tomé, e a produzir chocolate puro de origem santomense no Japão.

29 de setembro é o dia nacional de São Tomé e Príncipe na Exposição Internacional de Osaka.

«O nosso pavilhão foi concebido para ser uma verdadeira montra de São Tomé e Príncipe e celebramos o Dia Internacional das Roças, (30 de setembro), uma data que simboliza a nacionalização de um património que continua a mudar o nosso presente», precisou a ministra Nilda da Mata.

As autoridades santomenses acreditam que a presença nacional na exposição internacional no Japão irá contribuir para o crescimento do Turismo.

Abel Veiga