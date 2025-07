Novo decreto-lei valida mercado de créditos e impulsiona oportunidades para o país

São Tomé e Príncipe já tem uma proposta de decreto-lei para regulamentar o mercado de carbono. O diploma foi validado num workshop promovido pela Direção do Ambiente e Ação Climática.

Pretende criar um sistema de créditos de carbono eficiente e transparente, adaptado à realidade nacional e em linha com os compromissos internacionais.

Para a Ministra do Ambiente, o mercado de carbono constitui uma oportunidade estratégica de elevado valor para São Tomé e Príncipe, enquanto país arquipelágico vulnerável às alterações climáticas.

Nilda da Mata destacou que o mercado de carbono representa uma oportunidade estratégica para mobilizar recursos, atrair investimentos, valorizar os ativos ambientais preservados e, sobretudo, assegurar que os esforços nacionais de mitigação sejam reconhecidos, valorizados e justamente compensados.

A proposta de decreto-lei, estabelece os critérios, mecanismos e obrigações que irão reger o funcionamento do mercado nacional de créditos de carbono.

A Ministra do Ambiente sublinhou as oportunidades concretas que este instrumento poderá abrir para o país: “Financiamento de projetos comunitários de reflorestamento e sistemas agroflorestais; implantação de soluções de energia renovável em zonas rurais; valorização da gestão dos resíduos urbanos com impacto direto na saúde pública e no meio ambiente; incentivo à inovação agrícola de baixo carbono para promoção da soberania alimentar sustentável; e, não menos relevante, preservação dos ecossistemas marinhos e costeiros, fundamentais para a captura e armazenamento de carbono”, enumerou Nilda da Mata.

A validação do diploma abre caminho para que o setor do ambiente se torne um motor do desenvolvimento económico, social e tecnológico de São Tomé e Príncipe.

José Bouças