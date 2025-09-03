Campanha de sensibilização contra o uso de plásticos arranca hoje em São Tomé e Príncipe

Arranca hoje, quarta -feira, às 10 horas, a campanha nacional de sensibilização para a não utilização de plásticos em São Tomé e Príncipe. A iniciativa é promovida pela Direção do Ambiente e terá como palco inicial várias lojas e padarias da cidade de São Tomé.

Segundo a directora do ambiente, Sulisa Quaresma, a campanha enquadra-se na política do Governo de combate à poluição e de promoção de práticas sustentáveis, visando reduzir o impacto ambiental provocado pelo uso excessivo de plásticos descartáveis.

A ação dá seguimento à Lei n.º 8/2020, que proíbe a importação, produção, comercialização e distribuição de sacos plásticos não biodegradáveis no país, legislação que entra finalmente em vigor após um período de adaptação.

Com esta medida, o Governo pretende estimular a mudança de hábitos da população e incentivar a utilização de alternativas ecológicas, contribuindo para a preservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida das comunidades.

Waley Quaresma