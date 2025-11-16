Molho de Gimbôa com Fuba faz parte da Alimentação Saudável na escola da Madalena

No quadro do acordo de parceria que liga a ONG HELPO e a Escola Albertina Matos na vila da Madalena, as cantineiras da escola foram submetidas a uma formação para valorização do produto local.

São Tomé e Príncipe tem muitas folhas comestíveis e de grande valor proteico e ferro. Plantas que se desenvolvem de forma biológica, ou seja, sem o uso de quaisquer produtos químicos.

Gimbôa é uma das plantas que serviu de exemplo na aula prática das cantineiras sobre a valorização dos produtos locais. As folhas foram colhidas, lavadas e tratadas. O azeite de palma, produto nacional, deu vida ao molho de Gimbôa.

Farinha de milho vulgarmente conhecida, como Fuba, que também pode ser produzida localmente, foi o acompanhante do molho. «Um prato tipicamente tradicional. Tivemos a colaboração da cantineira do Jardim Baú dos Sonhos», desabafou Humbelina dos Santos, o director da escola, Albertina Matos.

São muitas as folhas e tubérculos que constituíam a base da alimentação dos santomenses, no passado, e que actualmente não são utilizados nem nas escolas, nem no seio das famílias.

Mas, a ONG HELPO pretende recuperar a tradição marcada pelo consumo mais frequente dos alimentos da terra. A parceria com a escola Albertina Matos incluiu também o apoio em materiais de cozinha e de materiais escolares.

No mês de outubro 700 alunos da escola receberam kits escolares. O apoio da HELPO incluiu alguns materiais desportivos. «É um projeto com um horizonte de 2 anos, que abrange a alimentação escolar, visita de estudo, dentre outras áreas», explicou o director da escola.

Abel Veiga