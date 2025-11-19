São Tomé e Príncipe avalia transição das cantinas escolares para fogões a gás

Cerca de 50 mil crianças, desde a educação pré-escolar ao ensino básico, beneficiam diariamente de uma refeição quente nas escolas de São Tomé e Príncipe. Estas refeições, tradicionalmente preparadas em fogões a lenha, têm ao longo dos anos provocado consequências significativas: degradação ambiental, desmatamento e riscos para a saúde, sobretudo das cantineiras.

“Problemas de visão, complicações pulmonares resultantes da inalação de fumos e poluentes, casos de hipertensão e a necessidade constante de se afastar do fogo”, enumerou Ludmila Vila Nova, técnica do PNASE.

Com o objetivo de inverter esta realidade, o projeto PRIASA II, financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento em parceria com o Programa Nacional de Saúde e Alimentação Escolar (PNASE), promoveu um estudo para avaliar a introdução de fogões a gás nas escolas básicas.

“Uma vez que tanto São Tomé como Príncipe já são reserva mundial da biosfera, este projeto é bastante bom e inovador para a educação”, sublinhou Guilhermina Martins, gestora escolar.

A cantineira Filomena dos Santos, que testou a cozinha equipada com fogão a gás, garantiu: “a comida é confecionada de forma rápida e estou a gostar de trabalhar com fogão a gás.”

Os resultados, amplamente aplaudidos pelas cantineiras, levantaram, contudo, desafios relacionados com a sustentabilidade financeira da aquisição contínua do gás e com a adequação do tamanho dos fogões às panelas utilizadas nas cantinas.

“Esta é uma responsabilidade de todos: governo, escolas, famílias e comunidade. A alimentação escolar não é apenas um serviço, mas sim um direito essencial das nossas crianças, que deve ser protegido e valorizado”, destacou Isabel de Abreu, Ministra da Educação, Cultura, Ciência e Ensino Superior.

A governante reafirmou, no entanto, o compromisso do Governo em investir na modernização das cantinas escolares e na implementação de soluções sustentáveis que conciliem eficiência, saúde e preservação ambiental.

José Bouças