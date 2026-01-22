Campanha de atribuição gratuita do Bilhete de Identidade iniciou-se no Ilhéu das Rolas e decorre em Porto Alegre

Teve início a campanha de atribuição gratuita do Bilhete de Identidade (BI) em São Tomé e Príncipe, uma iniciativa que visa garantir o direito à identificação civil de todos os cidadãos que atingem a maioridade este ano.

No âmbito desta campanha, a brigada da Direção-Geral dos Registos e Notariado encontra-se hoje em Porto Alegre, no distrito de Caué, depois de ter estado ontem no Ilhéu das Rolas, assegurando o acesso aos serviços de identificação civil em localidades mais afastadas dos centros urbanos.

Esta campanha só é possível graças ao apoio do PReSE – Projeto de Reforma do Sistema Eleitoral, que a financia e disponibilizou uma ligação de internet por satélite (Starlink) e um gerador portátil, criando as

condições técnicas necessárias para a emissão de Bilhetes de Identidade em contextos com limitações de energia elétrica e de conectividade.

O Projeto PReSE é financiado pela União Europeia e implementado pelo Camões, I.P., tendo como objetivo apoiar a reforma e modernização do sistema eleitoral em São Tomé e Príncipe. Entre as suas prioridades estão a introdução de um novo sistema de recenseamento automático e permanente, com base na interoperabilidade entre as bases de dados do registo civil e do recenseamento eleitoral, e o reforço das capacidades institucionais nacionais, contribuindo para a transparência, a atualização e

a credibilidade do sistema eleitoral.

A campanha de atribuição gratuita do Bilhete de Identidade constitui um passo fundamental para assegurar que todos os cidadãos estejam devidamente identificados, condição essencial para o exercício pleno da cidadania e para o fortalecimento da democracia.

No âmbito desta ação, é igualmente divulgado o vídeo institucional da campanha, que reforça a mensagem de proximidade, inclusão e compromisso com o direito à identidade e à participação cívica.

Vídeo: https://youtu.be/KhSGSSXwubk

