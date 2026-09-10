Cerca de 32 mil alunos regressam às escolas no arranque do ano letivo 2026/2027

Sob o lema “Construindo uma educação que inspire e transforme”, o Primeiro‑Ministro de São Tomé e Príncipe declarou aberto o ano letivo 2026/2027.

“Este lema representa um compromisso: queremos uma educação que inspire os nossos alunos a aprender, a pensar, a criar e a acreditar nas suas capacidades”, afirmou Américo Ramos.

Para o chefe do Governo, nenhum país pode projetar o futuro sem investir na educação, embora reconheça que o sistema educativo continua a enfrentar inúmeros desafios.

“Precisamos melhorar as condições das escolas, elevar a qualidade das aprendizagens, valorizar e responsabilizar os profissionais, reforçar a gestão escolar e combater problemas como o absentismo, a indisciplina e a violência escolar”, sublinhou.

Apesar de as matrículas ainda decorrerem nos diferentes níveis de ensino — dado que as aulas só terão início no dia 21 — as estimativas apontam para cerca de 32 mil alunos distribuídos entre a educação pré‑escolar, o ensino básico e o secundário.

Em representação dos estudantes, Aissuzy Trindade destacou também o papel dos alunos neste processo: “Comprometemo‑nos a dedicar‑nos aos estudos, respeitar professores, colegas e funcionários, preservar a nossa escola e contribuir para um ambiente de aprendizagem baseado no respeito, na disciplina e na união”.

A implementação do currículo escolar atualizado e o reforço do ensino técnico‑profissional, com a inauguração de duas novas escolas em Lembá e Caué, constituem as principais novidades deste ano letivo no arquipélago.

José Bouças