Quando cada segundo conta: militares são-tomenses aprendem a salvar vidas

Uma explosão a bordo do navio português Centauro, fundeado ao largo do Porto de Ana Chaves, em São Tomé, provocou ferimentos em dois tripulantes com distintos níveis de gravidade.

Uma das vítimas sofreu queimaduras graves no rosto, enquanto a outra apresentou uma fratura na perna direita, acompanhada de uma hemorragia arterial de difícil controlo.

Os primeiros socorros foram prestados por quatro militares da tripulação com formação em socorrismo. Depois de retirados da embarcação e transportados para terra, os feridos foram encaminhados para o hospital em estado estável.

O cenário descrito fez parte de um exercício de simulação realizado no âmbito de um Curso Avançado de Socorrismo ministrado por uma equipa especializada em saúde militar das Forças Armadas Portuguesas a 13 militares são-tomenses.

“Levam daqui este grupo de 13 elementos as competências nesta área de atuação da saúde em cenário de guerra e ficam capacitados para intervir sempre que necessário. E não fica por aqui. Os conhecimentos adquiridos ao longo destes dias podem igualmente ser aplicados em situações de catástrofe na vida civil e noutras circunstâncias de emergência”, afirmou o tenente-coronel Rui Alves, enfermeiro e chefe da missão.

Ao longo de apenas cinco dias de formação, os militares desenvolveram competências fundamentais para responder a situações críticas, reforçando a sua capacidade de intervenção e contribuindo para a salvaguarda de vidas humanas.

“Ganhei experiência para socorrer pessoas, tanto na vida militar como na vida civil, e pretendo colocar em prática os conhecimentos adquiridos”, disse o cabo Reginaldo Cravid, um dos recém-formados.

Para o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, brigadeiro-general Virgílio Pontes, o impacto da formação ultrapassa o contexto militar.

“São soldados que, em muitos casos, ao fim de dois anos regressam à vida civil. O nosso objetivo é recebê-los e devolvê-los à sociedade como homens formados, preparados para responder às necessidades do país”, destacou.

A formação insere-se no quadro da cooperação bilateral entre São Tomé e Príncipe e Portugal no domínio da defesa, contribuindo para o reforço das capacidades operacionais e de resposta a emergências das Forças Armadas são-tomenses.

José Bouças