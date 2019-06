Relações Estado São Tomé e Príncipe VS Euroatlantic

Comecemos por partes.

1 – Não existe acordo nenhum entre S.Tomé e Príncipe e Euroatlantic. Euroatlantic é sim …sócio que detem maior participação na companhia sãotomense STPairwais. São três sócios e o estado sãotomense é um dos parceiros.

2 – Negócios são discutidos entre os parceiros, logo STP Airwais não pode ser vista como um escritório em que o governo chega entra e impõe. As sociedades comerciais regem-se por regras claras que todos devem conhcer e respeitar

3 – O governo pretende retirar a concessão do handling à empresa de direito sãotomense, STP airways e entregar a uma terceira empresa, até aqui desconhecida pela maioria de nós. Está o governo no seu direito, tal qual estarão os sócios da STP interessados em continuar nesta nova moldura de negócio ou não.

Qual a situação e os problemas que advirão?

É manifesto o interesse da Euroatlantic continuar na parceria, caso as coisas mantenham como estão (STPairways ter direito aos serviços handling). O governo pelas palavras do Ministro Osvaldo Abreu, tem outra apreciação/opção conforme as próprias palvras do mesmo.

Mantendo o braço de ferro, a Euroatlantic disponibiliza-se a sair da empresa STP Airways. Ao que parece o ministro Osvaldo Abreu já tem o parceiro substituto.

Duas questões se levantam

a) Estará o Estado sãotomense com disponibilidades finaceiras para comprar e pagar a participação da Euroatlantic na STP airways incluindo às dívidas ainda por liquidar aquando do repatriamento ocorrido com o fecho da companhia air luxor ? b) Estará o novo parceiro encontrado pelo ministro em condições de fazer os investimentos, entre eles alugar/comprar uma aeronave que garante às ligações que hoje são asseguradas pela STP airways, através do avião alugado à euroatlântic.

Mas como se não bastasse, as declarações de uma possível intererupção dos vôos assegurados pela stpairways só vieram desvalorizar a empresa STP airways, tida até aqui como sólida e com as contas consolidadas. Basta dizer que os rumores dessa interrupção começam a provocar desistências e incertezas nas reservas.

Como há dias escrevi, ” . . . novos poderes deviam procurar REVER os contratos, dando sinais que as boas relações são de MANTER e as MÁS de rever.” Isto é o que se espera de um estado que queira ser respeitado.

Por isso, a minha sugestão ao governo sobre o assunto:

Caiam na REAL, sentem à mesa com o parceiro na maior das transparências, certo que encontrarão uma solução satisfatória para ambas as partes.

Como diz o velho ditado, ” . . . nunca substituir a velha amizade por uma nova de lindas promessas.

Deus abençõe S.Tomé e Príncipe e ilumine os seus dirigentes

Lisboa, 12 de Junho 2019

/Danilo Salvaterra/