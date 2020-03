A Cidadania – O caso da Senhora Maria da Graça Amorim

Não é normal nem desejável que um governo, perante tantos problemas que tem pela frente para resolver, ande a responder aos cidadãos, de forma acintosa e enxovalhante, como fizeram com a senhora Maria da Graça de Amorim, só pelo facto desta ter escrito e publicado um texto crítico, no jornal “Telá Non”, denunciador da situação caótica em que se encontra a nossa diplomacia.

Devo, contudo, salientar, que não conheço pessoalmente a senhora Maria da Graça de Amorim e creio não ter estado com ela em nenhum lugar público em toda a minha vida. Por isso, a minha solidariedade, para com a mesma, neste âmbito, configura, sobretudo, um ato de cidadania, como o artigo crítico da mesma, sobre o estado deplorável da nossa diplomacia, deveria ter a mesma finalidade.

Só num país como o nosso, um governo responde, em forma de comunicado de Conselho de Ministros, de forma tão acintosa e enxovalhante, aos cidadãos que ousam dar a sua livre opinião sobre os problemas do país.

E aquilo que me preocupa, neste momento, não é este avulso, embora significativo, sinal político condenável, que tiveram para com a senhora Maria da Graça de Amorim mas, sim, um conjunto de práticas, mais ou menos publicitadas, com contornos históricos enraizados no modus faciendi desta nova maioria, que começam a emergir como princípio doutrinário com todas as consequências negativas para a nossa sociedade.

Começo a ter muito receio das consequências deste ato censório que começa a ter um efeito mimético, a jusante, na manifestação de “pequenos e obscuros poderes, não necessariamente da esfera política”, como aquele, por exemplo, que determinou que a obra do Historiador, Augusto Nascimento, intitulada “São Tomé e Príncipe: as tramas da política e a emancipação do saber histórico”, incompreensivelmente, não fosse apresentada em S.Tomé, após promessas iniciais neste sentido, tendo deixado desolado o referido investigador, que dedicou 40 anos da sua vida à historiografia do nosso país e ajudou a formar muitos quadros nacionais.

Não se deve tratar ninguém, que deu um contributo assinalável para o conhecimento e divulgação da nossa História, desta forma tão ignóbil, sendo nacional ou estrangeiro; da mesma forma que a senhora Maria da Graça de Amorim não pode ser tratada como uma delinquente só pelo facto de ter opinião própria sobre assuntos da nossa vida comunitária.

O senhor primeiro-ministro não pode andar a dizer, às segundas, quarta e sextas-feiras, em discursos empolgantes, que quer contribuir para aprofundar a democracia e às terças e quintas-feiras ter um contributo, pessoal e/ou institucional, de afronta aos pilares desta mesma democracia.

A atitude, tão agressiva e intempestiva, que o governo demonstrou perante um simples artigo da cidadã Maria da Graça de Amorim, denuncia a chegada de um tempo novo e complexo para todos nós. Eu não gosto disso!

Ninguém nasce cidadão, no sentido pleno do termo, e é preciso um esforço, por parte de todas as instituições, numa “democracia” embrionária como a nossa, na criação de condições para a consolidação e enraizamento deste processo. Não existem receitas ou fatos prontos-a-vestir que nos transformam em cidadãos, pois, este processo é fruto da educação e valores que se vão consolidando na sociedade e que conta com a contribuição de todos incluindo exemplos vindos das instituições que nos representam ou governam.

A cidadania, sendo um processo, é algo que está em permanente construção e, numa “democracia”, com os constrangimentos que a nossa apresenta, todo o contributo, pessoal e institucional, no sentido de a fortalecer, como aquele que a cidadã Maria da Graça de Amorim fez, deve ser valorizado e, até, enaltecido, tendo em conta as funções que ela desempenhou no nosso país, durante muito tempo, e as competências que deve ter no âmbito do exercício crítico que realizou.

Faz-me confusão, por isso, que seja o próprio governo a negar a uma cidadã este exercício de manifestação de cidadania plena, respondendo-a num extenso comunicado de Conselhos de Ministros, num tom vexatório, humilhante e inusual entre nós, como que sugerindo a todos os outros críticos do poder vigente que tenham medo, cuidado e contenção.

Esta é uma boa lição de cidadania que o governo dá aos nossos jovens que andam nos liceus ou nas faculdades sugerindo-os, com este extenso comunicado do Conselho de Ministros, que devem ser submissos, que devem ter pouca ou nenhuma preocupação com os assuntos da nossa vida em comunidade e que, sempre que forem confrontados com críticas construtivas dos colegas e/ou professores, devem ter uma atitude vexatória e humilhante para com estes. Onde chegámos!?

Adelino Cardoso Cassandra