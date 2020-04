Estado de Emergência e os nossos Direitos

Penso que há alguma confusão a volta de “ESTADO DE EMERGÊNCIA”. Não tenho veleidade de explicar ou ensinar nada.

Como sempre, procuro exprimir o que penso e sei, pela minha formação, e não tanto como juiz.

Desde logo, um pouco em termos de filosofia política, temos que qualquer sociedade/Estado tem regras de convivência das pessoas.

As primeiras regras encontram-se plasmadas na Constituição que é a lei mãe, lei principal, regras essas que obrigam qualquer cidadão, instituições ou qualquer poder, referindo-se apenas aos órgãos de soberania, todos sem excepção, havendo abaixo dessa lei mãe as regras estabelecidas pelos outros órgãos de soberania (Parlamento e Governo), sem esquecer das regras que, abaixo ainda, são produzidas por vários outros órgãos de Estado e também pelo poder regional e local.

Uma das regras muito importantes que a nossa Constituição prevê, como prevêem as de outros países, refere-se ao ESTADO DE EMERGÊNCIA que é uma situação conjuntural de alguma crime ou calamidade pública ou outras que leva o Presidente da República a decretar de forma genérica mas com alguma especificação, um conjunto de medidas de modo a que o Estado possa fazer frente a tal situação.

Tudo isso obedecendo o formalismo constitucional de o PR ouvir o Governo e obter autorização da Assembleia Nacional. Afinal, vai-se suspender alguns direitos fundamentais dos cidadãos.

O essencial dessa decisão presidencial ou se se quiser, a razão de ser ou o fundamento de ESTADO DE EMERGENCIA é que medidas ou decisões concretas a serem tomadas brigam com alguns DIREITOS FUNDAMENTAIS dos cidadãos, até mesmo algumas liberdades, tais como os de mobilidade e circulação que são a quarentena, o de confinamento, alguma privação de direitos e propriedades privadas (na situação em que vivemos de calamidade de saúde publica).

O Decreto Presidencial é uma espécie de lei geral de estado de emergência (“lei quadro”) que depois é implementada pelo governo com decreto-leis em medidas concretas, tais como encerramento das escolas, dos mercados, restaurantes e bares, proibição de vendas foram de locais próprios, concentrações, cultos religiosos, limitação de algumas actividades, serviços mesmo públicos, etc.etc.

Obviamente que um dos direitos que mais são limitados/suspensos são os da liberdade de circulação com quarentenas e confinamentos sobretudo de possíveis infectados ou nessa vulnerabilidade.

No que me leva a escrever este tema é que verifiquei que as pessoas pensam que podem manifestar contra algumas medidas.

Isso nunca, mas nunca! Num estado de emergência sobretudo numa situação de calamidade com saúde pública, está proibido o direito de manifestação que apesar de tudo é um direito fundamental.

Verificamos que a proibição de algumas vendas ou actividades levaram algumas pessoas ou grupo de pessoas a se rebelaram contra tais proibições, fazendo (INCRIVELMENTE E ABUSIVAMENTE) manifestações.

Tais atitudes constituem crimes de desobediência o que pode implicar deteção imediata sobretudo dos seus mentores e mesmo não havendo detenções como tem ocorrido em países mais avançados e democráticos.

Portanto, como assim permite a Constituição que se limitem algunss direitos, ninguém poderá invocar violação dos seus direitos postos em causa. Antes pelo contrário as pessoas poderao ser julgadas pelo crime de desobediência, desacato as autoridades ou outros crimes ainda.

Essa dispensação dos direitos é temporária pelo período previsto no Decreto Presidencial que é de 15 dias que poderão ser periodicamente alargado, consoante a evolução da situação, no sentido da sua melhoria.

NINGUÉM, NEM GRUPO NENHUM PODE CONTRARIAR AS ORDENS DAS AUTORIDADES COMPETENTES. E NO EVITAR ESSE ABUSO, OS POLICIAS ESTÃO HABILITADOS EM USAR A FORÇA, O QUE É DE TODO EVITÁVEL E DE LAMENTAR.

Apenas ressaltar que além de estado de emergência, a Constituição prevê outra pior que é O ESTADO DE SITIO que ocorre em situações que mesmo não estando em causa a saúde publica como no dessa pandemia, pode implicar medidas mais drásticas.

São situações como guerras ou equiparáveis em que envolve a participação dos militares nas tomadas de medidas bastantes graves.

Está, esperemos Deus não permita aconteça. Pois mesmo estado de emergência nunca ocorreu em muitos países, a excepçãoo de Angola e Moçambique que tiveram guerras.

Hilário Garrido / Juiz Conselheiro do Tribunal Constitucional