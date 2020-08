Quem Paga Manda

Estando de férias, acabei de ouvir, através da RTP-África, que a senhora ministra dos negócios estrangeiros e cooperação, em reunião com a Agência de Cooperação de Marrocos, decidiu redinamizar a cooperação entre os dois países, após uma pequena suspensão provocada pela pandemia. Até aqui não há problemas nenhuns!

No âmbito do mesmo registo noticioso, soubemos, também, segundo a referida ministra, que Marrocos iria receber 80 estudantes Santomenses para formação nas suas instituições educativas e, também, iria ajudar o país no sector de saúde. Fantástico, exclamei!

Posteriormente, a senhora ministra, continuando o seu discurso, com uma pausa e cadência incomuns, informou-nos que Marrocos iria garantir, através de financiamento próprio, viagens e estadias para que os dirigentes e delegações Santomenses participassem em fóruns internacionais. Sussurrei: isto é bom demais para ser verdade! Ainda antes que eu terminasse o sussurro, a ministra rematou, com toda a pausa e cadência: “mas, em contrapartida, o país se posiciona para apoiar Marrocos em todas as suas candidaturas a cargos em organismos internacionais”.

Tive de recuar a emissão do noticiário, para o contexto em que a referida ministra fez aquela afirmação, para, de facto, confirmar aquilo que acabara de ouvir e ver.

Em primeiro lugar, nas relações internacionais deve existir, sempre, independentemente da grandeza ou pequenez dos Estados, normas éticas e valores morais que devem ser respeitados para que um Estado possa ser considerado pessoa de bem. Neste caso específico, a ideia que passou, para qualquer pessoa que ouvira a ministra dizer o que disse, naquela notícia, é que o interesse maior, relacionado com a redinamização da referida cooperação, do nosso país com Marrocos, é pura mercantilização. Ou seja, segundo as palavras da própria ministra, Marrocos paga tudo para irmos lá fora votar a favor deles para todos os cargos em organizações internacionais, independentemente dos nossos interesses específicos a prosseguir no âmbito da política externa.

Não havia melhor forma de afirmar, publicamente, que o país não tem definido, neste momento, quais são os seus interesses no âmbito da política externa. O melhor, se os tem, eles são completamente coincidentes e justapostos com a política externa de Marrocos, de que passámos a depender, a partir de agora, por alguns poucos milhões de dólares.

Em segundo lugar, no âmbito da política externa, deve existir, sempre, alguma continuidade e, com tal, algum consenso nacional, a montante, integrando forças políticas com vocação governativa e outros órgãos de soberania, designadamente, o senhor presidente da república, tendo como suporte os objetivos principais pretendidos com o desenvolvimento desta política externa.

Imaginem que amanhã, por exemplo, a atual maioria deixava de governar e o ADI, em coligação com outra força política qualquer, chegava ao poder. Irão prosseguir a opção da atual ministra e maioria governamental, de votar a favor de Marrocos, em todas as candidaturas que este país apresentar para organismos internacionais? O senhor presidente da república validou, sem reservas, esta opção da referida ministra e maioria governamental, de votar a favor de Marrocos, em todas as candidaturas que este país apresentar para organismos internacionais?

Em terceiro lugar, ao tomar a decisão e disponibilidade que manifestou e afirmá-la, publicamente, a senhora ministra tem consciência que, apoiando, sem reservas, Marrocos, para todos os cargos internacionais que este país concorra, não correrá o risco de, nalguma ocasião qualquer, neste processo de incondicionalidade manifestada, existir a dificuldade em assegurar a coerência e articulação entre outros interesses decorrentes da política interna, que requerem apoios e intervenção de outros países, e as consequências da política externa anunciada, que terá, forçosamente, de seguir?

Garantir, publicamente, que se passa a votar, a partir de agora, a troco de dinheiro e bolsas de estudo para os jovens, para que Marrocos possa garantir cargos internacionais a que se propõe candidatar, é limitar, sem reservas, a capacidade de intervenção de um país e dos seus múltiplos interesses nas relações que mantém com outros Estados.

Passamos, a partir de agora, a ser visto, internacionalmente, por muitos anos, como uma espécie de filial de Marrocos, cuja utilidade, em termos de política externa, nalgumas instâncias e contextos, só servirá para isso. Além disso, é bom que todos nos lembremos que nem tudo que é bom para Marrocos, em termos de política externa, será, necessariamente, bom para S.Tomé e Príncipe. Ou seja, os interesses de Marrocos podem não ser coincidentes, nalgumas circunstâncias, com os nossos interesses, tendo em conta, até, a nossa história como país. É caso para dizer: quem paga manda!

Adelino Cardoso Cassandra