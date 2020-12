A Aldeia do Mal

Quem acompanha, com alguma atenção, a realidade política Santomense, nos últimos tempos, fica com a sensação que estamos perante um país cujos protagonistas políticos fizeram um pacto secreto, entre si, com a intenção de destruírem a comunidade que juraram servir e comportam-se, nalguns casos, como psicopatas perigosos que são capazes de matar os seus próprios filhos e, posteriormente, juntarem-se em reuniões faustosas, com muita comida e bebida, para celebrarem este ato macabro, convencidos da inimputabilidade dos seus atos.

Por isso, deve ser muito frustrante, sobretudo para a nossa juventude, acompanhar, ao vivo e diariamente, este autêntico desastre coletivo de um povo e ficar com a sensação, mais ou menos clara, que, aparentemente, está despida de instrumentos de intervenção que pudessem contribuir para evitar a catástrofe em causa, porque os referidos políticos mais velhos não querem ou não deixam, obrigando esta mesma juventude a ter de carregar um fardo, no futuro, cujo o peso é muito superior àquele que a referida geração teve de carregar, antes e depois da independência nacional.

Isto é revoltante, ultrajante e insidioso porque comporta uma ação concertada, de gente bem instalada no país, ciclicamente montada e realizada, contando com a mobilização de recursos cognitivos para a sua concretização. Ou seja, não estamos no domínio da ingenuidade ou da pura ignorância. Quem pratica estes males, de forma reiterada, tem-no feito com plena consciência daquilo que está a fazer, conhece perfeitamente a amplitude do mal que provocam ao país e, sobretudo, fazem-no com prazer,e, até, nalguns casos, imbuídos de sentimentos desprezáveis e indesejáveis numa comunidade humana.

Parece que estamos a viver numa aldeia do mal, onde vale tudo, e que os políticos, num ato de sobrevivência a todo o custo, comportam-se como os cães naqueles combates organizados pelos humanos,em que aquelessão obrigadosa lutar até à morte de um dos adversários, com direito a claques, ruidosas e famintas, que incentivam esta barbárie.

O país passou por dificuldades e problemas imensos, do ponto de vista político e institucional, durante o governo do primeiro-ministro, Patrice Trovoada, que representou um golpe tremendo no processo de consolidação da nossa democracia. Fui bastante crítico, naquela altura, e tive a oportunidade de denunciar alguns desmandos que foram acontecendo, que, nalguns casos, indiciavam uma agressividade e vingança desnecessária perante adversários políticos.

Estava convencido, contudo, que, com a chegada desta nova maioria (MLSTP + PCD + UDD/MDFM), as coisas iriam normalizar. Pura ilusão! A vingança, a maldade, o ódio e a agressividade, como motivação ou medida para acerto de contas, por parte desta nova maioria, tem funcionado como amplificadorde conflitos políticos,e os injustiçados e carniceiros, de ontem e de hoje, simplesmente mudaram de papéis.

É com alguma mágoa e surpresa que digo isso, mas, o Patrice Trovoada, quando comparado com alguns protagonistas desta nova maioria(MLSTP + PCD + UDD/MDFM),é um aprendiz de feiticeiro diante de mestres tão qualificados.

O mal que alguns protagonistas políticos desta atual maioria têm feito ao país terá, no futuro, repercussões inimagináveis na nossa comunidade e, para tal, basta constatar, hoje, os níveis de agressividade presentes no vocabulário político nas redes sociais e o tom e número de ameaças que algumas pessoas, bem identificadas, vão recebendo. Eu próprio não fui poupado.

Agindo como mestres feiticeiros que, tendo feito tanto mal às pessoas, durante muito tempo, nalguns casos desde a independência nacional, com maior ou menor sucesso, estas pessoas sentem-se, agora, encurraladas e pressionadas, por razões pessoais, políticas, sociais e económicas, e, desejam, desta vez, fazer todo o mal que puderem a um maior número de pessoas, de uma única vez, com o objetivo de defenderem os seus objetivos e interesses, e não receiam nenhumas consequências para o país decorrente deste ato “quase suicidário”.

Agem, muitas vezes, como é comum em todos os mestres feiticeiros, como narcisistas, ou seja, procuram ter nas mãos, por artifícios diversos, como, por exemplo, a criação de conflitos desnecessários e a ideia de que o outro é inferior, diferente e incapaz, o controlo total da vida dos mesmos e de toda a comunidade, e é desta forma que se sentem poderosos e donos desta nossa aldeia.

Darei, de seguida, dois ou três pequenos exemplos, daquilo que é a essência procedimental destes mestres feiticeiros, denunciador de todos os atributos negativos que referenciei anteriormente.

Aquando da mudança de liderança no executivo da Região Autónoma do Príncipe, que deveria ser um processo tranquilo e sem sobressaltos em qualquer democracia, soubemos agora, que, estando a Comissão Política do MLSTP reunida para analisar o referido processo, de repente, foram confrontados, na referida reunião, com a presença de um advogado, por sinal muito conhecido na nossa praça, que trazia ordens ou diretrizes por parte do PCD para que o referido processo de transição fosse dificultado ou obstaculizado e o governo central tomasse a iniciativa de dissolver todos os órgãos de poder na referida região autónoma do Príncipe, incluindo a Assembleia Regional e, em alternativa, nomeasse um novo executivo, presidido por um comissário político da própria região (que hoje sabe-se quem é)que ficasse na dependência do referido governo central, tendo como argumento para a referida decisão o facto do atual presidente do governo regional ser de origem Cabo-verdiana, da diáspora e muito jovem para exercício de tal cargo. Olha onde chegámos?

A Comissão Política do MLSTP, ainda com tiques severos de um centralismo bonapartista, que tarda em despir, anuiu a referida proposta e começou a criar condições políticas para a sua materialização contando com a participação e pressão empenhada dos deputados da própria região autónoma, do referido partido, na Assembleia Nacional. Estavam, deste modo, pela primeira vez, desde a inauguração da Autonomia Regional no nosso ordenamento jurídico, criadas as condições políticas para reintrodução de um centralismo político que atrasou o Príncipe e cometeu as mais indignas barbaridades contra a população da referida parcela do nosso território.

O Príncipe passaria a estar, desta forma, na dependência, orgânica e funcional, do primeiro-ministro do governo central que teria, sob as suas ordens, um comissário político nomeado para a região, sem qualquer legitimidade política, como, aliás, acontecia na primeira república, que lhe enviaria relatórios periódicos sobre os acontecimentos políticos que ocorriam na região, num exercício de bufaria e atropelos à liberdade, individual e coletiva, caraterizador de um período nefasto da nossa vida coletiva, para além da instabilidade política desnecessária que tal acarretaria.

Ainda hoje, custa-me crer, que foi o PCD a propor ao MLSTP esta iniciativa e que este partido tenha anuído tal proposta. Soube, de fontes seguras, que foi o malogrado Alcino Pinto e o senhor presidente da república, Evaristo de Carvalho, que, dentro e fora do referido partido, nunca aceitaram que tal iniciativa fosse por diante porque, na opinião dos mesmos, tal facto configuraria um retrocesso ao processo de consolidação da nossa democracia. Há relatos, de fontes fidedignas, que o malogrado Alcino Pinto, para além de manifestar reservas, foi muito assertivo e contundente na oposição a este caminho, dentro do seu próprio partido, e que o senhor presidente da república encostou o senhor primeiro-ministro à parede, confrontando-o com a necessidade de assunção de responsabilidades políticas decorrentes das consequências que tal caminho acarretaria.

O Príncipe tem um dever de gratidão para com estes dois ilustres filhos da nossa terra, tendo em conta a amplitude do mal que estes malfeitores planeavam fazer à democracia regional e nacional.

E quem assistiu, como eu, ao debate na Comissão especializada da Assembleia Nacional, sobre o projeto da nova Lei Eleitoral, reparou a forma pouco humana e indigna, como o representante do PCD (líder do referido partido) tratou a memória do malogrado Alcino Pinto, mediante a proposta do representante do ADI, na referida comissão, confrontado, na altura, com a notícia da morte daquele, para que houvesse a interrupção dos trabalhos da referida comissão.

Tal comportamento, para muitas pessoas, configura um acerto de contas ou vingança do PCD contra uma pessoa que, legitimamente, entendeu que, no interior do seu próprio partido, deveria lutar contra injustiças e atropelos à nossa democracia.

Não creio ter presenciado, em toda a minha vida, um ato tão condenável e desprezável, em qualquer outro momento da nossa vida comunitária. Isto diz tudo sobre o radicalismo que existe, neste momento, na nossa terra, com génese no PCD e nesta nova maioria, que vai ao ponto de desconsiderar, até na morte, figuras de relevo da nossa terra.

Mais recentemente, esta mesma maioria que suporta o governo da república, pelas mãos do PCD, apresentou um projeto da nova Lei Eleitoral na Assembleia Nacional, cujo objetivo, sejamos francos, seria impedir que o anterior primeiro-ministro, Patrice Trovoada, pudesse concorrer às próximas eleições presidenciais.

É a primeira vez, na nossa terra, desde a instauração da democracia, que uma maioria e um governo, comportam-se desta forma ardilosa com o objetivo de impedir um adversário político de participar na vida política.

Qualquer cidadão fica com a impressão, tendo em conta os antecedentes recentes, que, não podendo prender e humilhar Patrice Trovoada, como desejariam, esta nova maioria, por motivos de vingança e ódio, inventou um expediente repressivo alternativo, limitador dos seus direitos de cidadania, que é a possibilidade do mesmo eleger e ser eleito para um órgão de soberania. E isto é incompreensível porque trata-se de alguém que já foi primeiro-ministro do país por mais do que uma vez.

Não é preciso ser um especialista em direito para se saber que qualquer lei deve ter um caráter geral e abstrato e, por isso, nunca deve ser feita especificamente para um sujeito singular. Estamos, cada vez mais, próximos da arbitrariedade, do posso, quero e mando.

Eu que fui muito critico do Patrice Trovoada e discordei de muitas decisões políticas que ele tomou, enquanto primeiro-ministro, não posso ficar calado, neste momento, perante este atentado aos propósitos de consolidação da nossa democracia, que instalou no país um clima político persecutório que autoriza ou viabiliza ações radicais de vingança e perseguição política que, nalguns contextos, tem como motivação a organização da nossa comunidade como um sistema de castas, consoante a força política que está momentaneamente no poder, onde cada grupo deve ocupar um lugar específico nesse complexo contexto hierárquico e segregacionista de organização da sociedade.

Da mesma forma que denunciei algumas práticas e decisões políticas que Patrice Trovoada tomou, enquanto primeiro-ministro, quando muitos que fazem parte desta nova maioria estavam satisfatoriamente calados e submissos, estarei, voluntariamente, na primeira linha de defesa da luta pelos seus direitos cívicos, e de qualquer outro cidadão, incluindo neles a liberdade de eleger e ser eleito.

Não posso admitir que algumas pessoas pensem que são donos do país ou que têm poderes especiais para submeter outra parte da população à indiferença e marginalização política. Infelizmente, é este o caminho que esta nova maioria esta a ensaiar. Se querem vencer o Patrice Trovoada façam-no no plano político, em eleições! Estas são as regras da democracia.

Reparem nos argumentos que esta gente utiliza para estigmatizar, marginalizar e impedir as pessoas de exercerem os seus direitos políticos, típicos de um sistema de castas. No caso do Filipe Nascimento acusaram-no de ser de origem Cabo-verdiana, no início e, posteriormente, de ser da diáspora, e, mais tarde, ainda, de ser muito jovem para ter responsabilidades políticas como presidente do Governo regional do Príncipe.

No caso do Patrice Trovoada, apesar do mesmo já ter exercido o cargo de primeiro-ministro, por mais do que uma vez, acusaram-no de não ser natural de S.Tomé e Príncipe, de não ter estudado no país e, por isso mesmo, de não ter amigos de infância na terra.

Passamos a ter, a partir de agora, cidadãos de primeira e de segunda, consoante a origem ou ascendência de cada um, se estudaram ou não na infância ou adolescência no país ou no estrangeiro e, até, se são jovens ou da diáspora, como atributos ou qualificações para exercício de cargos políticos no país. É obra!

Não existe nesta teia de impropérios, lançado a estes dois homens, nenhum argumento político aceitável em democracia, para além de ofensas gratuitas com a finalidade de estigmatizar, marginalizar, perseguir e limitar os direitos políticos e cívicos de ambos.

Se estas pessoas pensam e agem assim, neste momento, imaginem o que não farão se tiverem na presidência da república alguém que dará, acriticamente, respaldo a este modus operandi? É, também, por isso, que esta eleição presidencial que se avizinha será, porventura, a mais decisiva e importante da nossa vida coletiva, desde a instauração da democracia no país. Não tenho dúvidas nenhumas que o país e a sociedade perderão muito, em termos de aprofundamento e consolidação da democracia, se eleger um presidente da república oriundo da fileira desta nova maioria, tendo em conta os recentes e reiterados acontecimentos, alguns dos quais referenciados acima.

Esta cultura política que predomina no país, é fruto de um processo histórico, denunciador de conflitos, anterior à independência nacional, consolidada durante o regime monolítico e moldada, posteriormente, no contexto democrático, de acordo com as circunstâncias e vicissitudes momentâneas inerentes ao exercício do poder e tem como fundamento essencial a inexistência ou a falta de confiança política e interpessoal.

O problema é que se trata de uma cultura política autodestrutiva, que não pode ser alimentada durante muito tempo, facto que esta gente ainda não entendeu, por ignorância ou excesso de confiança, e a sua manutenção temporal amplifica, paulatinamente, a confiança e o divórcio entre os cidadãos e as instituições da república, sobretudo porque os indicadores de natureza macroeconómica e do próprio sistema político denunciam um autêntico desastre, durante décadas, e isto não pode ser iludido, por muito tempo, com programas avulsos de inauguração de chafarizes, mercados e pequenos projetos de requalificação de estradas.

Todos conhecemos, por outro lado, que a crise de confiança tem consequências negativas tendo em conta que gera cidadãos com menos propensão para respeitar as regras, tanto as relacionadas com o formalismo democrático como as de natureza legal.

Por tudo isso, só posso concluir, metaforicamente, que esta gente se comporta, diga-se de passagem, como uma espécie invasora que, uma vez num novo ecossistema, adaptou-se facilmente ao meio ambiente em causa, multiplicou e disseminou rapidamente, colocando, desta forma, a sobrevivência das espécies autóctones.

Mesmo vivendo em democracia há partidos e protagonistas políticos que se instalaram no sistema, desde a independência nacional, criaram raízes e uma grande teia de cumplicidade, e exibem as mesmas práticas de um regime autoritário, impedindo, desta forma, todos os esforços alheios, possíveis e imaginários, para a regeneração do referido sistema. É isto que está a acontecer, infelizmente, no país, e vai matar o nosso sistema político. Torna-se difícil, destruir esta espécie invasora que conhece todas as vulnerabilidades e vantagens do ecossistema em causa.

É por isso, aliás, que esta gente teme qualquer mudança que seja, de caráter pessoal ou institucional, ainda que mínima, no sistema político, porque tal pode ser sinónimo de início do desmoronamento dos seus interesses e das suas agendas.

A raiva, rejeição, desconfiança e desprezo inicial com que encararam a nomeação de um jovem brilhante como Filipe Nascimento para exercício do cargo de presidente do Governo Regional do Príncipe é demonstrativo deste sintoma de incómodo.

Farão tudo o que estiver ao alcance dos mesmos, para a manutenção das suas mordomias, mesmo que tal prejudique os interesses nacionais e ninguém pode ousar ter ambições políticas no país sem a autorização desta gente.

Por isso, acho que os jovens da nossa terra, em vez de andarem a escrever banalidades e inocuidades nas redes sociais, devem, mas é, investir uma parte substancial do seu tempo na leitura e estudo, na reflexão entre os pares, de forma saudável (nas comunidades e no interior dos partidos políticos) e, sobretudo, serem corajosos, criativos e ousados, de forma a expulsarem esta gente, paulatinamente, do sistema.

Será que tudo isso é fácil, numa sociedade como aquela que temos momentaneamente? Não! É muito difícil, até pelo facto desta gente estar disposta a resistir com todos os meios que têm ao seu dispor e tal tarefa exigir sacrifícios pessoais grandes. Mas não creio, todavia, que os nossos jovens tenham outra solução, no futuro, que não seja afrontar esta gente, caso contrário o futuro dos mesmos continuará a estar dividido, por muitos anos, entre a mendicidade e a emigração.

Adelino Cardoso Cassandra