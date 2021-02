A má moeda e a boa moeda – A Culpa não é deles!

Há um princípio económico, conhecido com a Lei de Greshan (em homenagem ao Sir Thomas Gresham, conselheiro financeiro da rainha Isabel I de Inglaterra) que, em termos simplificados, preconiza, que, sempre que num contexto económico predominar mais do que uma moeda, tendo em conta a perceção dos agentes económicos relativamente às características das mesmas e aplicando a lei em causa, a moeda classificada como “má”, acaba por ser aquela que os agentes utilizam recorrentemente para efetuar os pagamentos e, com tal, expulsa a moeda considerada como “boa” da circulação que os agentes têm tendência em guardar em casa.

Vendo a realidade Santomense, neste momento, e sobretudo aquilo que tem ocorrido na ilha do Príncipe, fruto da irresponsabilidade, desatino e incompetência de um governo central que teima em conduzir o país para o caos total, alimentando um sistema de manifestação de ódios e perseguição política, como aconteceu na primeira república, só posso concluir, tendo em conta aquilo que tenho recorrentemente escrito sobre a realidade prevalecente no país, que tudo isso tem uma semelhança simbólica, em termos políticos e sociais, com a Lei de Greshan.

S.Tomé e Príncipe é um dos poucos países do mundo, que, desde a independência nacional, tendo melhorando a qualificação dos seus cidadãos, em vários contextos de formação científica e técnica, mantém, contudo, um desempenho medíocre em quase todos os domínios de manifestação, sendo, todavia, no domínio político, que a questão é mais dramática, fruto da ignorância ou saber escasso, da mediocridade, da indecisão, da falta de consciência decorrente de novas responsabilidades que as mudanças políticas e sociais trazem consigo e, sobretudo, da replicação geracional de um sentimento de manifestação de ódio e perseguição política, com génese na velha escola do MLSTP, que continua a produzir políticos em série que alimentam a manifestação da tal Lei de Greshan.

São estes políticos, caracterizados coma “má” moeda, que nos têm governado, ciclicamente, com resultados negativos e frustrantes para várias gerações de Santomenses, e têm feito de tudo para expulsar os mais qualificados e competentes da nossa terra, caracterizados como “boa” moeda, ao exílio e acantonamento.

Darei de seguida, três quatro exemplos, mais ou menos longínquos, tendo como referência alguns factos incompreensíveis decorrentes das relações estabelecidas entre o Governo Central e a Ilha do Príncipe, que podem contribuir para a caracterização daquela realidade entre nós e explica, em parte, as razões pelas quais o país tardará em dar sinais de esperança aos seus cidadãos, por mais recursos financeiros que nos venha a calhar em sorte.

A grande maioria das pessoas da minha geração e das gerações anteriores, oriundas da ilha do Príncipe, hoje formadas em várias áreas específicas de conhecimento científico e técnico, tiveram a oportunidade de continuar os seus estudos, porque o governo caracterizado como “colonial”, por parte do MLSTP, ainda antes da independência do país, proporcionou aos estudantes do Príncipe a oportunidade de continuarem os seus estudos, facultando aos mesmos uma residência e condições ótimas, na capital do país, na Quinta de Santo António, para que pudessem realizar os seus sonhos, tendo em conta que na ilha do Príncipe o nível de educação escolar só chegava ao 6.º ano de escolaridade (atual 6.ª classe). A Quinta de Santo António foi, para muitos naturais da lha do Príncipe, uma espécie de salvação para concretização das suas ambições formativas, graças ao referenciado “governo colonial” português, na voz do MLSTP. Foi na Quinta de Santo António, que, juntamente com os meus colegas do Príncipe e dos Angolares, adquiri certas competências sociais que fazem de mim, hoje, aquilo que sou no âmbito das atitudes, valores e comportamentos em sociedade. Acredito que tenha acontecido o mesmo com a generalidade dos meus colegas do Príncipe que frequentaram o referido local e estão, neste momento, formados e espalhados um pouco por toda a parte do mundo.

O que é, entretanto, que, o governo central fez, posteriormente, matando o sonho e o futuro de dezenas ou centenas de estudantes do Príncipe, no início da década noventa do século passado?

Decidiu, sem informar as autoridades regionais, acabar com Lar dos Estudantes na Quinta de Santo António, que, todos os anos, acolhia a totalidade dos estudantes que terminavam o seu ciclo de estudos no Príncipe e teriam de continuar a fazê-lo em S.Tomé. Em substituição deste autêntico atentado público, forneceu aos referidos estudantes paupérrimas bolsas de estudo sob determinadas condições.

Como é que os estudantes do Príncipe poderiam ir estudar para S.Tomé com uma bolsa de estudo miserável e sem proteção ao nível de habitação, alimentação e outras coisas necessárias para o cumprimento desta tarefa tão exigente?

É obvio que muitas estudantes do Príncipe ficaram pelo caminho, tendo em conta estes constrangimentos, e nunca mais voltaram a estudar, até que, muito mais tarde, foi instalado no Príncipe níveis de escolaridade mais avançados que lhes permitiam a consecução desta ambição. Um governo central, digno deste nome, de qualquer país do mundo, responsável e com sentido de interesse geral do país, tomaria esta decisão? É óbvio que não! Mas isso aconteceu! Que conclusão podemos tirar desta experiência tão dolorosa para as pessoas que viviam no Príncipe naquela altura? É óbvio que as pessoas, decorrente deste ato, e tendo em conta os reiterados acontecimentos desta natureza e amplitude, relativamente ao contexto regional do Príncipe, só podem concluir que o referido “governo colonial” português, na expressão do MLSTP, tinha, ao contrário do referido governo central do país, uma perspetiva integradora e de coesão do país, bem como princípios de justiça e igualdade no tratamento destas situações como seu lema.

Tendo feito isso, transformaram, posteriormente, o referido Lar de Estudantes, na Quinta de Santo António, numa espécie de palácio de pioneiros e outras vulgaridades, típicas de regimes totalitários, configurador de uma autêntica aberração. É este o conceito de desenvolvimento desta gente!

Ou seja, entre estas duas prioridades, criação de condições para que os estudantes do Príncipe pudessem continuar os seus estudos em S.Tomé, em termos de igualdade com os jovens daquela parcela do nosso território e a construção de um palácio de pioneiros, optaram, sem hesitar, por esta segunda opção. Isto diz tudo sobre aquilo que esta gente considera como prioridade para o desenvolvimento do país. É por isso, também, que estamos, hoje, onde estamos!

Mais tarde, replicando este sintoma de segregação, o senhorRafael Branco, como primeiro-ministro, negociou com várias entidades estrangeiras a possibilidade do país participar no projeto de cabo submarino, excluindo, contudo, a ilha do Príncipe do referido projeto, por sinal, a ilha, no nosso contexto arquipelágico, cuja exposição aos efeitos de dupla insularidade e isolamento era já evidente. Ou seja, com a decisão política deste senhor o sintoma de insularidade e isolamento do Príncipe amplificaram. Cabo Verde, que tem uma configuração arquipelágica mais complexa do que a nossa, fez o mesmo e, no entanto, não excluiu nenhumas das suas ilhas deste propósito. Isto diz tudo da intenção dos diversos governos centrais relativamente ao Príncipe e, especialmente, do partido deste senhor que se considera no contexto nacional um génio da política.

Talvez seria bom lembrar a este senhor e ao seu partido que o governo que consideram como “colonial” quando criou condições para o lançamento do cabo telegráfico submarino não excluiu o Príncipe deste propósito. Que governo tem caráter colonial, neste caso? Como é que as pessoas no Príncipe não hão de desconfiar desta gente? É com esta gente que vamos endireitar o país e implementar um espírito de solidariedade, justiça e coesão nacional?

Mais recentemente, informaram-me, que a atual ministra da educação (são sempre pessoas do MLSTP) quando questionada, recentemente, numa entrevista, sobre a razão pela qual o governo central não construía um Liceu no Príncipe, com determinadas valências, como aliás, o referido governo central fez, praticamente, em todas as autarquias do país, a mesma, com o ar cândido e sectário, respondeu, prontamente, como aqueles cães de fila que são treinados para cumprimento de certas tarefas específicas, que não tinha que fazer nenhum liceu no Príncipe porque o Príncipe gozava de um estatuto de autonomia regional.

Fiquei perplexo com esta constatação da referida ministra, tendo em conta, até, que uma parte significativa das verbas que são mobilizadas para a construção destes liceus, em várias autarquias de S.Tomé, provêm de investimentos de empresas petrolíferas que têm projetos de exploração de petróleo em zonas de exploração conjunta com outros países ou na nossa zona económica exclusiva. Nunca esperei que uma ministra do país, numa pasta especialmente exigente e que deveria denunciar especiais aptidões para a racionalidade argumentativa e declaratória, manifestasse, pelo contrário, uma especial aptidão para a prática de bullying tendo como motivação princípios doutrinários que interiorizou no interior do seu partido contra a Região Autónoma do Príncipe.

E tudo isso comporta uma tremenda contradição na medida que, a mesma maioria governamental que nega ao Príncipe uma maior autonomia, decorrente da eventual aprovação do um novo Estatuto Político-administrativo, contendo condições que permitiriam a região mobilizar recursos financeiros para tal propósito, é a mesma que declara não poder construir um liceu no Príncipe porque a região goza de autonomia regional. Como é que eu posso acreditar na bondade desta gente?

E esta gente é tão irresponsável que se esqueceram de um facto importante neste âmbito. Se o Príncipe goza de autonomia e, decorrente deste facto, como afirmou a senhora ministra de educação, o governo central não pode construir um liceu na referida região, também é lícito que se possa pensar, que, partindo deste mesmo pressuposto analítico, os recursos naturais da região autónoma do Príncipe, incluídos os energéticos (petróleo)e piscatórios, valorizando este mesmo desígnio autonómico e as palavras da própria ministra, só poderiam servir os interesses da região. Ou não é assim?!

Não podem querer solidariedade nacional ao nível de repartição e exploração dos recursos naturais da região e, ao mesmo tempo, unilateralidade nos esforços desta para o seu desenvolvimento.

Há sensivelmente dois anos, ocorreu um naufrágio do navio “Anfitriti” que fazia a ligação entre as duas ilhas, tendo provocado a morte de uma dezena de pessoas, a maior parte delas, originárias do Príncipe. Não foi o primeiro nem o segundo ou terceiro naufrágio. Foi o sétimo que aconteceu neste contexto de ligação entre as ilhas e, todos eles, indiciam irresponsabilidade dos diversos governos da república que, mesmo perante uma tragédia repetitiva desta magnitude, continuou a assobiar para o lado.

O atual ministro das Infraestrutura e Recursos Naturais, senhor Osvaldo Abreu, delfim do senhor Rafael Branco, e, como tal, instruído no mesmo exército relacionado com a prática de bullying, tendo como motivação princípios doutrinários que interiorizou no interior do seu partido contra a Região Autónoma do Príncipe, assegurou, na altura do anunciado naufrágio, que “iria arranjar um navio, nos próximos 15 dias, para estabelecer a referida ligação entre as ilhas”. Prometeu, mais, que “já existia uma comissão que estava a trabalhar no sentido de reduzir as taxas, para permitir que as companhias aéreas também baixassem os preços ou tarifas de transporte aéreo para a ilha do Príncipe”. O próprio primeiro-ministro, em declarações públicas, na altura, anunciou que, em conversações com a União Europeia, estava a garantir condições para melhorar as condições de ligação marítima entre as duas ilhas.

A pergunta que se impõe, contudo, é a seguinte: o que é que mudou, entretanto, após estas declarações, tanto do ministro das Infraestrutura e Recursos Naturais, senhor Osvaldo Abreu, como do primeiro-ministro, senhor Jorge Bom Jesus, para que, de repente, tudo aquilo que prometeram fazer, há dois anos, perante uma tragédia daquela magnitude, não fosse realizado, vivendo, neste momento, a ilha do Príncipe, uma situação complexa, sem bens de primeira necessidade nem combustível para a garantia de eletricidade regular à população?

É aí que entra o pior que existe em nós, ou, melhor, nos partidos políticos, na forma de fazer política em S.Tomé e Príncipe.

A única coisa que mudou, entretanto, é que o MLSTP e os partidos da atual maioria governamental, nunca quiseram dar posse ao atual presidente do Governo Regional, Filipe Nascimento. Tiveram de fazê-lo, sob pressão e exigência do senhor presidente da república, Evaristo de Carvalho.

Todavia, como revanche, típico de partidos totalitários que não sabem viver em democracia, planearam esta ação, com o objetivo de isolar a ilha e criar incomodidade ao atual presidente do Governo Regional, Filipe Nascimento, e, extensivamente, à própria população do Príncipe. Os gestos folclóricos e patéticos recentes, de deslocação de uma grande caravana ministerial à ilha, sem qualquer justificação aparente, denunciam este propósito, tendo em conta aquilo que tinham planeado. É difícil acreditar que um governo da república, como revanche, relativamente a um ato político pouco significativo, possa privar uma população inteira de bens de primeira necessidade e de energia, para demonstrar a sua capacidade de domesticação, e tirar eventuais dividendos políticos do mesmo. Não creio que nenhum suposto “governo colonial” na expressão do MLSTP, chegaria tão longe na realização de um ato tão condenável, ignóbil e inusitado.

E o pior de tudo é que esta gente está absolutamente convencida que este ato, condenável, inusitado e indigno, é o expoente máximo de manifestação e forma de fazer política no contexto democrático, como, aliás, faziam em contexto totalitário. É isto que, também, está a “matar” o país, num ciclo de reincidência e replicação geracional de um sentimento de manifestação de ódio e perseguição política, com génese na velha escola do MLSTP, como afirmei acima, que continua a produzir políticos em série que alimentam a manifestação no país da tal Lei de Greshan.

Os políticos “maus”, como as “más” moedas é que estão, neste momento, em circulação no país, num contexto onde medra a incompetência, a mediocridade e a manifestação de ódio e vinganças, com resultados que todos conhecemos.

Custa-me dizer isso, mas, eu não tenho respeito nenhum, institucional, político ou intelectual, por esta gente, porque tipificam o pior que o país produziu nestes 45 anos da independência nacional, e, todos os dias, nascem novos protagonistas, desta mesma escola, como cogumelos, que estão na fila para replicarem esta mesma agenda que nos vai arruinar como comunidade. É esta a Escola do MLSTP, infelizmente!

Ninguém é capaz de dizer a esta gente, em linguagem simples e acessível, para que possam compreender, que esta forma de agir não dignifica a política nem faz parte da essência da política porque esta é, sobretudo, uma ação coletiva, o que implica que não possa ser entendida como um campo da realidade social incompreensível ou desprovida de sentido para a maioria das pessoas. As pessoas no Príncipe nunca serão capazes de compreender a razão pela qual ficaram expostas ao sofrimento e privação de bens de primeira necessidade e de energia porque o governo central decidiu, como revanche, praticar bullying sobre a mesma, pelo facto de não concordar com a nomeação e tomada de posse do atual presidente do Governo Regional, Filipe Nascimento.

Espero, sinceramente, que a população do Príncipe compreenda o alcance e magnitude desta maldade ignóbil e siga o seu caminho de afirmação da região e criação de condições para o desenvolvimento endógeno da mesma e, no contexto nacional, todas as pessoas, sobretudo os jovens, técnica e politicamente preparados, unam esforços para criar uma alternativa no país que possa contribuir para expulsar os políticos, caracterizados como “má” moeda em circulação, que tanto mal nos tem feito, desde a independência nacional. Como diria o senhor Venceslau, um ancião na ilha do Príncipe, já falecido, grande defensor das causas da região: a culpa não é deles!

Adelino Cardoso Cassandra