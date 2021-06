As Crianças num Infantário

A irresponsabilidade, a falta de transparência e, em casos mais extremos, a manifestação de atos persecutórios seletivos e discretos, com a intenção de domesticar adversários políticos e populações inteiras, tendo como suporte uma demonstração inócua do sentido de autoridade, tem sido um dos principais atributos deste governo e maioria governamental com consequências extremamente negativas na criação de condições para o desenvolvimento económico e social da nossa terra.

O Governo Regional do Príncipe, em concertação com o Governo Central anterior e outras entidades externas, designadamente a EDP Renováveis S.A de Portugal (EDPR), desde o ano de 2015, tem tentado criar condições, através de múltiplos encontros de trabalho, análise de documentação e discussão técnica, deslocações de equipas técnicas daquela empresa internacional ao Príncipe e outros expedientes, para realização de trabalhos preliminares de campo, bem como reflexões com entidades empresariais e sociedade civil regional, com o objetivo de dotar a ilha do Príncipe de condições para o desenvolvimento de um projeto de investimento relacionado com uma central de produção de energia solar e armazenamento da mesma tendo em conta a especificidade do contexto de intervenção.

Tal tarefa mobilizou uma grande quantidade de meios e vontade política, com o objetivo de resolver os problemas de energia no contexto regional.

É isso que se pede aos políticos, quaisquer que fossem, que, de acordo com as condições existentes no contexto, de natureza técnica, orçamental e de outra ordem, tentem resolver os problemas das populações.

Um político não é um “cozinheiro” ou um “construtor civil” que tem de ter, antecipadamente, ingredientes para cozinhar um bom prato de “Molho no Fogo” ou materiais de construção completos para edificação de uma casa, de acordo com a arquitetura proposta, e caso não os tenha, tenha de andar a chorar perante tal fatalidade. Ele tem de ter a arte, de acordo com as condições existentes, de fazer o melhor possível, naquelas condições, para responder aos anseios das populações.

Neste âmbito, não podemos escamotear os esforços do anterior Governo Central, do anterior e atual presidentes do Governo Regional do Príncipe bem como do anterior secretário do Governo Regional, Silvino Palmer, que, desde a primeira hora, abraçaram este propósito, abdicando muitas vezes das suas rotinas familiares e pessoais, facto pouco usual entre nós, para a criação de condições que permitissem a materialização do projeto em causa.

Tendo em conta a evolução dos acontecimentos, neste âmbito, desde 2015, que comportou a realização de dezenas de reuniões de trabalho, múltiplas reflexões e negociações bem como a reavaliação das condições iniciais para o desenvolvimento do referido projeto, em Outubro de 2018, foi realizada a assinatura do memorando de entendimento “Termos Principais para o Acordo de Desenvolvimento Conjunto Preliminar” seguidos de outros acontecimentos, entre eles, a elaboração do estudo económico e financeiro, no qual, entre outros enquadramentos, faz referência ao financiamento adaptado ao referido projeto, investimentos a fazer, exploração e fixação da tarifa associada, etc.

Posteriormente, em Abril de 2019, foi feita uma proposta por parte da empresa em causa, EDP Renováveis S.A de Portugal (EDPR), às entidades do Governo Central e Regional, sugerindo um valor de 210 Euros por MWh, como indicador de venda da energia produzida pelo projeto em causa à rede elétrica regional, para discussão pública, sendo que tal proposta estaria, aparentemente, abaixo, dos 250 Euros por MWh, sendo esta produzida a partir de gasóleo que é a forma mais comum entre nós de produção de energia para consumo doméstico e empresarial.

Fruto desta análise e discussão, e tendo em conta a evolução de alguns indicadores relacionados com a crescente procura energética no contexto regional, nomeadamente os investimentos estrangeiros gerados ultimamente e outros fatores, o valor referenciado anteriormente para discussão pública, ou seja, os 210 Euros por MWh, foram reavaliados, em negociação com a empresa em causa, para 160 – 170 Euros por MWh, em agosto de 2020.

Assinado o contrato e respetivas condições, aparentemente, estavam reunidos os meios para que a Região Autónoma do Príncipe começasse a trilhar um caminho de sustentabilidade, no que se refere à produção energética, para além de tal contribuir para minimizar a dependência do uso do gasóleo, com todos os impactos negativos associados, que contribuem para agravar os custos de dupla insularidade e cortes constantes de energia, porque, neste caso, a central de produção de energia solar com armazenamento, permitiria desligar, totalmente a central de produção que funciona com o gasóleo, por várias horas durante o dia.

Parece que tudo se encaminhava para que o projeto fosse avante, tendo como parte integrante do mesmo uma empresa internacional que mais know-how tem neste domínio.

De repente, sem que nada o previsse, em março do presente ano, o governo central atual, através do ministério do senhor Abreu, endereçou uma carta para a empresa EDP Renováveis S.A de Portugal (EDPR) sugerindo novas condições e novos parâmetros a serem negociados e introduzidos nos contratos, que tinham sido assinados anteriormente, bem como a revogação do mesmo, aparentemente, sem uma justificação racional para o efeito, propondo, entre outras coisas, a proposta de revisão da tarifa de venda da energia produzida, anteriormente contratualizada, para os 85 Euros por MWh.

Qual foi o resultado desta decisão do Governo Central que mais se assemelha a uma brincadeira de crianças num jardim de infância?

É óbvio que a empresa EDP Renováveis S.A de Portugal (EDPR) não esteve com meias medidas e apesar de ter perdido uma pipa de massa na contratação de consultores e técnicos que estiveram desde 2015 na criação de condições para a edificação do referido projeto, entre viagens ao Príncipe, reuniões, etc., para além de avultados investimentos já feitos nos estudos técnicos, resolveu declinar a proposta de renegociação recebida por parte do Governo Central do nosso país, enviada pelo senhor ministro Abreu, e definitivamente renunciar à implementação do referido projeto.

É assim que as crianças normalmente brincam num infantário e ninguém leva a mal. É assim que se cria condições, com estes atos que mais se assemelham às brincadeiras de crianças, para afastar todo o tipo de investimento privado estrangeiro no país. Quem vai investir num país onde os decisores políticos comportam-se desta forma?

Só que neste caso específico, o senhor ministro Abreu tem de nos explicar, publicamente, algumas coisas.

Primeiro – Por que razão, tendo ele uma proposta interessante, em desenvolvimento entre as entidades regionais e governo central anterior, desde 2015, tendo como parceiro um dos maiores grupos internacionais neste ramo empresarial específico, que poderia contribuir para a minimização dos problemas energéticos na ilha do Príncipe, agiu da forma que agiu, agora, sem qualquer reflexão, debate público ou transparência associada, que culminou com a renúncia à implementação do referido projeto por parte da referida empresa (EDPR)?

Segundo – Que solução alternativa tem o senhor ministro Abreu, com um enquadramento técnico, logístico, empresarial e financeiro similar, ao ponto de ousar dar-se ao luxo de deitar para o lixo aproximadamente 5 anos de trabalho duro de tantas pessoas que pretendiam criar condições para minimizar as condições de vida da população do Príncipe neste âmbito específico?

Terceiro – O senhor ministro Abreu garante-nos que realizará um projeto alternativo, na ilha do príncipe, nos próximos tempos, comportando a produção e venda da energia produzida por 85 Euros por MWh, sem custos exorbitantes de construções de outras centrais para o armazenamento de energia produzida para formação da rede e escoamento da mesma? Este projeto será construído quando? Quanto custará? Que empresas irão desenvolvê-lo?

Quarto – Quem fará a manutenção das valências do referido projeto que o senhor ministro Abreu tem como alternativa? Quanto custará ao erário público?

Quinto – A empresa que o senhor ministro Abreu encontrou, para realização do projeto alternativo àquele que a empresa EDP Renováveis S.A de Portugal (EDPR) iria executar, com custos eventualmente mais baixos de produção, armazenamento e escoamento de energia, tem ao seu dispor estudos relacionados, por exemplo, com o potencial solar e eólico para a ilha do príncipe e outras valências técnicas associadas para o desenvolvimento do referido projeto ou, em alternativa, irão perder mais 5 ou 6 anos no desenvolvimento destes estudos para a realização do projeto em causa? Quantos anos mais, terá a população da ilha do Príncipe que esperar para que estes constrangimentos, impeditivos do seu desenvolvimento, comecem a desaparecer?

Sexto – O senhor ministro Abreu acha legítimo e razoável tomar decisões políticas desta amplitude, sem consultar ou ouvir, pelo menos em jeito de respeito institucional, a parte mais interessada neste processo que são os órgãos do Governo Regional do Príncipe e sua população, com a finalidade, eventualmente, de melhorar os argumentos em defesa da sua tese?

Espero, sinceramente, pelas respostas públicas do senhor ministro Abreu, relativamente às questões levantadas anteriormente, porque estou, neste momento, convencido, que se trata somente de razões de natureza técnica, financeira e afins que determinaram a tomada da decisão política do mesmo em relação ao assunto em causa.

Caso contrário, terei toda a legitimidade para pensar que esta decisão política, que peca em termos de reflexão e debate público, terá, também, associada à mesma, contornos poucos claros de transparência, ética e moralidade.

Sou estruturalmente avesso a estes julgamentos, sobretudo de forma leviana, porque reduzem a política e intervenção no espaço público, aos juízos subjetivos e generalizados, sobre decisores políticos, relacionados com a carência de virtude.

Todavia, não deixo de pensar que a população do Príncipe nunca esquecerá que quem a privou do cabo de fibra ótica, com consequências negativas para o seu desenvolvimento, hoje em dia, que todos conhecemos, foi o senhor Rafael Branco, enquanto primeiro-ministro, e, agora, quem parece privá-la de condições para resolver ou minimizar o problema energético crónico de que padece é o senhor ministro Abreu, sendo, todavia, que ambos são do MLSTP. Deus queira que seja só coincidência!

É por isso, também, que sou estruturalmente defensor do aprofundamento da autonomia regional do Príncipe porque tal poderia contribuir para o seu desenvolvimento endógeno, em, vários aspetos.

Não me parece que seja só a incompetência, a falta de imaginação e criatividade de alguns decisores políticos nacionais que têm contribuído para minar as condições para o desenvolvimento do Príncipe, em particular, pois, creio que existe maldade intrínseca e premeditada, por parte de alguns decisores políticos nacionais, de prejudicar uma população inteira, por motivos que não consigo descortinar de forma clara, algo que aquelas duas decisões políticas parecem denunciar. Não será, também, por isso, que têm evitado, de todas as formas, criar condições para o aprofundamento da autonomia regional?

Estarei muito atento ao desenvolvimento deste assunto nos próximos tempos. Não podemos estar nas condições em que estamos, de tanta fragilidade económica e social, com tantas bolsas de manifestação de miséria e pobreza e, no entanto, termos decisores políticos que se comportam como crianças no infantário.

Adelino Cardoso Cassandra

