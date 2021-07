Presidenciais de 18 de julho (As perplexidades da política são-tomense)

PRESIDENCIAIS DE 18 DE JULHO DE 2021

(As perplexidades da política são-tomense)

Nesta fase derradeira da campanha eleitoral para as eleições presidenciais de 18 de julho de 2021, depois de tudo o que se tem dito até agora, é momento de se fazer um pequeno balanço a meio percurso.

Na verdade, tudo começou com umas pré-campanhas muito intensas que culminou com o período legal de 15 dias da campanha eleitoral estabelecido por Lei, e que esta preste a terminar.

Esta campanha eleitoral tem uma singularidade por ser a primeira vez da história da nossa democracia que se regista um número exageradamente elevado de candidatos a Presidente da República. São logo 19, para um eleitorado de cerca de 124.000!

É verdade que, de acordo com a nossa Lei Eleitoral, para se candidatar ao cargo de Presidente da República, basta ser cidadão são-tomense de origem, filho de pai ou mãe são-tomense, maior de 35 anos e que não possua outra nacionalidade.

Já havia referido nos meus textos anteriores que achava essas condições manifestamente insuficientes para quem queira ocupar o mais alto cargo político do Pais. Na altura apresentei algumas propostas que achava serem necessárias para dignificar e prestigiar o cargo.

A minha constatação tem sido confirmada nesses primeiros dias da campanha eleitoral em que alguns candidatos têm feito uma tremenda confusão do cargo do presidente em que estão a concorrer, com as funções do governo. Por vezes fico sem saber se estamos perante eleições presidenciais ou legislativas.

Para além deste aspeto negativo, tem-se observado outros que não dignifica uma campanha eleitoral que se pretende esclarecedora e pedagógica, de modo a que cada eleitor conheça bem como é que o candidato pensa exercer o cargo, caso venha a ganhar as eleições. Isto conta muito para a decisão final do eleitor.

Em vez disso, constata-se muitos ataques pessoais, informações deturpadas com mentiras a mistura, calunias, única e simplesmente para confundir a população. Em consequência, o essencial tem ficado por dizer.

É também visível a competições das equipas das diversas candidaturas, em tentar exibir os meios financeiros e materiais que dispõem para influenciar o eleitorado. Nesta movimentação não falta o vergonhoso fenómeno ‘’banho’’, uma forma que alguém inventou aqui em São Tomé e Príncipe para comprar consciências no período eleitoral. Para a maioria das candidaturas esta é a forma mais eficaz de conquistar o eleitorado são-tomense. Relativamente a isto, há uma cumplicidade generalizada entre os políticos, pelo que, ninguém esta interessado a banir esse mal que envergonha o nosso processo eleitoral e que já vem de muito tempo. Não acredito em acusações de alguns candidatos sobre esse assunto. Para mim, quem não dá banho é porque não conseguiu os meios para o fazer.

Num Pais sério, ter-se-ia que conhecer, a origem de tantos meios financeiros surgidos dum momento para outro, numa sociedade com tanta carência.

Por outro lado, é normal que nessas circunstâncias haja denuncias, mas elas devem ser feitas com base em factos reais e não em mentiras. Isto torna-se ainda tão grave quando são feitas por «perfis falso», ligados a um determinado Partido Político, e que muita boa gente consome e acredita no que dizem. Toda gente séria deve assumir de cara aberta o que diz.

Quero me referir também a questão do cannabis que foi introduzida nestas eleições presidenciais. Há alguns meses, o Ministro da Agricultura referiu-se detalhadamente sobre o assunto e tal como eu, muita gente ouviu e leu na imprensa. Na altura ninguém se pronunciou sobre o assunto, parecendo haver um largo consenso.

Aproveitando este período de campanha, uma das candidaturas quis tirar proveito político com esse facto, deturpando a questão. Surge então uma onda de indignação incompreensível num assunto que, segundo o que entendi das palavras do Ministro, era apenas uma proposta de um investidor interessado nesse negócio e que nada ainda estava decidido.

Penso que, da proposta até a aceitação ou não por parte das autoridades, haverá um longo caminho a percorrer, e que terá que passar necessariamente por um debate publico, para se conhecer a pertinência e o benefício económico do negócio para o Pais, assim como a discussão, aprovação e publicação duma lei que autorize o plantio de cannabis para fins medicinais no nosso território. Toda gente de bom senso sabe que não pode ser feita doutra maneira. senão seria uma atitude arbitraria por parte do Governo.

Por outro lado, sendo uma atividade decorrente das funções do Governo, por que razão levantar esse problema numa campanha eleitoral para a eleição do Presidente da República?

Nessas eleições, há candidatos com motivações de todo tipo: Alguns, pelos seus pronunciamentos, nota-se claramente que estão nestas eleições com uma postura seria para disputar o cargo e prestar o seu serviço e saber a Nação caso vençam; outros como uma forma de arrecadar benefício económico; outros ainda, elegeram a campanha eleitoral como um palco para ajuste de contas por saldar; alguns apenas para passar a sua mensagem politica e outros provavelmente foram enganados a meter-se numa aventura que desconhecem o fim e não percebem nada do que está em causa.

Por isso é que entendo que depois destas eleições, os legisladores terão que se debruçar seriamente neste importante assunto para se estancar a banalização do cargo. Entendo que não basta querer ser Presidente da República. É preciso ter capacidade e condições objetivas para tal.

Importa aqui referir num assunto que me tem deixado intrigado. Trata-se da forma como os Partidos Políticos funcionam no nosso Pais.

Entendo que todo o cidadão é livre para concorrer ao cargo de Presidente da República desde que ele reúna os requisitos previstos na lei.

Acho também que um cidadão que milita num partido político, sobretudo aqueles que fazem parte da direção política desse Partido, têm a obrigação de conhecer e cumprir os seus estatutos, regras, regulamentos etc. Alias, são eles que participam na sua discussão e aprovação. Daí que, não compreendo o facto desses tais militantes e dirigentes serem os primeiros a violarem esses textos normativos.

Quero me referir concretamente ao Partido MLSTP, em que 5 dos seus militantes, alguns deles membros da direção do Partido, aparecem a concorrer nestas eleições presidenciais, numa altura em que o MLSTP elegeu uma figura que deve ter o seu apoio. Não se trata de uma situação de liberdade aos membros de decidirem como queiram, pois, neste caso, o Partido decidiu apoiar uma figura e era suposto que os outros obedecessem a regra estabelecida e abdicassem das suas candidaturas. Quem não quiser estar sujeito a regras não faça parte do Partido.

Por essa e outras razões que se diz por aí que muitas pessoas se servem do Partido e não servem o partido. Essa atitude incoerente tem prejudicado claramente o Partido sobretudo nas eleições presidenciais que nunca o candidato apoiado pelo MLSTP por exemplo, venceu, desde a instauração da democracia em São Tomé e Príncipe. Espero que não se repita desta vez.

A pergunta que deixo aqui é a seguinte: Se esses candidatos não respeitam as normas dos seus próprios Partidos irão cumprir e respeitar as leis do Pais, caso vençam as eleições?

Outra situação que me indignou igualmente, é o facto do candidato com as vestes do Partido ADI ter sido designado pelo seu suposto ‘’chefe’’. [Nota-se que não esta ainda esclarecida perante a lei, a questão da liderança desse Partido].

Esta decisão foi contra a vontade de muitos militantes desse Partido. Perante isso, permita-me dizer, que estamos claramente perante uma situação anormal na nossa democracia.

O que me deixa ainda mais triste é o facto de não se debater estas e outras questões importantes nesta campanha eleitoral, preferindo-se perder tempo com banalidades.

Todavia, um dos poucos aspetos positivos desta campanha eleitoral, é o fato de que até agora não ter havido incidentes a realçar. Espero que continue assim até o fim deste processo.

Uma coisa é certa. No fim de tudo, mal ou bem será eleito um novo Presidente da República.

Para terminar, vou emprestar uma frase que li nas redes sociais, no calor desta campanha eleitoral, cujo autor desconheço e que me agradou imenso e resume em jeito de conclusão tudo o que disse atras sobre estas eleições presidenciais: «O POVO É QUE SABE!»

São Tomé, 13 de julho de 2021

Fernando Simão